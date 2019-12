Phim về giải cứu đội bóng Thái Lan chiếu rạp Việt 0 Hơn một năm sau khi đội bóng Lợn Hoang của Thái Lan được giải cứu thành công khỏi hang Tham Luang, bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện này hoàn thành và được trình chiếu.

Tác phẩm mang tên The Cave (tựa Việt: Cuộc giải cứu hang Tham Luang) do đạo diễn gốc Thái đang hoạt động tại Hollywood Tom Waller dàn dựng. Câu chuyện phim bám sát sự kiện đội bóng Lợn Hoang gồm 12 thiếu niên và một HLV bị mắc kẹt 18 ngày do gặp mưa lớn khi thám hiểm hang Tham Luang.

Trailer phim The Cave Trailer phim The Cave

Thay vì khai thác tình cảnh của 13 nạn nhân như nhiều tin tức trên truyền thông, phim lấy góc nhìn từ phía lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, khắc họa nỗi sợ hãi, sự nguy hiểm của họ khi thực hiện nhiệm vụ giải cứu, cùng phản ứng của những người có người thân tham gia hoạt động này. 10 cứu hộ viên thật ngoài đời đảm nhận hình ảnh chính mình trên phim, mang những ký ức cá nhân tái hiện trên màn ảnh. Những hình ảnh trong trailer cho thấy không khí căng thẳng bao trùm cả bộ phim.

Một cảnh trong phim về chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan.

Các nhà làm phim tại Hollywood nhanh nhạy nảy ra ý tưởng làm phim The Cave chỉ vài tháng sau khi đội bóng Lợn Hoang được giải cứu ngày 10/7/2018. Phim được bấm máy tại Thái Lan, Ireland và Anh, trở thành tác phẩm mới nhất khai thác chủ đề các cuộc giải cứu gây chấn động thế giới, sau Giải cứu binh nhì Ryan (1998), Argo (2012), Chiến dịch Dunkirk (2017)... The Cave trình chiếu tại LHP quốc tế Vancouver vào tháng 9/2019 và LHP quốc tế Busan tháng 10/2019. Tác phẩm sẽ ra mắt tại Việt Nam từ 3/1/2020.

Sau buổi luyện tập ngày 23/6/2018, đội bóng Lợn Hoang cùng HLV 25 tuổi thám hiểm hang Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Đây là hệ thống hang động lớn thứ tư xứ sở Chùa Vàng, dài 10 km với đường hẹp và hầm quanh co. Không may, trời đổ mưa lớn khiến nước ồ ạt tràn vào hang. Không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm buộc phải đi sâu vào hang, trú ngụ trên một mỏm đá nhỏ khô ráo, cách cửa miệng hang 4 km và bị nuốt chửng bởi ngọn núi khổng lồ, bao quanh bởi bóng tối. Cha mẹ của lũ trẻ báo cáo vụ mất tích ngay trong hôm đó, các hoạt động tìm kiếm lập tức được bắt đầu. Hơn 1.800 người đã tham gia vào hoạt động cứu hộ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan, các đội và tình nguyện viên đến từ Anh, Myanmar, Lào, Australia, Mỹ... với khoảng 10.000 người tham gia. Sau 18 ngày, toàn bộ 13 người được giải cứu an toàn, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Phong Kiều