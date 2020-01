Phim về chìm phà Sewol nhận đề cử Oscar

Một số đề cử chính của lễ trao giải Oscar 2020 Phim truyện xuất sắc 'Ford v. Ferrari' ('Ford v. Ferrari: Đường đua lịch sử') 'The Irishman' 'Jojo Rabbit' 'Joker' 'Little Women' 'Marriage Story' '1917' 'Once Upon a Time in... Hollywood' ('Chuyện ngày xưa ở... Hollywood') 'Parasite' ('Ký sinh trùng') Nữ diễn viên chính xuất sắc Cynthia Erivo - phim 'Harriet' Scarlett Johansson - 'Marriage Story' Saoirse Ronan - phim 'Little Women' Charlize Theron - 'Bombshell' Renée Zellweger - phim 'Judy' Nam diễn viên chính xuất sắc Antonio Banderas - phim 'Pain and Glory' Leonardo DiCaprio - phim 'Once upon a Time in... Hollywood' Adam Driver - phim 'Marriage Story' Joaquin Phoenix - phim 'Joker' Jonathan Pryce - phim 'The Two Popes' Nữ diễn viên phụ xuất sắc Kathy Bates - phim 'Richard Jewell' Laura Dern - phim 'Marriage Story' Scarlett Johansson - phim 'Jojo Rabbit' Florence Pugh - phim 'Little Women' Margot Robbie - phim 'Bombshell' Nam diễn viên phụ xuất sắc Tom Hanks - phim 'A Beautiful Day in the Neighborhood' Anthony Hopkins - phim 'The Two Popes' Al Pacino - phim 'The Irishman' Joe Pesci - phim 'The Irishman' Brad Pitt - phim 'Once upon a Time in Hollywood'