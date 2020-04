Phim mới của Lee Min Ho tương đồng 'Hạ cánh nơi anh' 0 Qua những thông tin đầu tiên, phim 'The King: Quân chủ vĩnh hằng' của Lee Min Ho có vài điểm gợi nhắc đến series 'Hạ cánh nơi anh'.

The King: Quân chủ vĩnh hằng (The King: Eternal Monarch) viết ra câu chuyện giả tưởng về hai đất nước Hàn Quốc song song tồn tại. Một là nước Đại Hàn Dân Quốc như hiện thực. Hai là vương triều Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến. Lee Min Ho vào vai hoàng đế Lee Gon của nhà nước thứ hai. Một lần, Lee Gon cưỡi ngựa vượt qua vương quốc của mình, bước sang Hàn Quốc của hiện thực, gặp và yêu nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng).

Lee Min Ho đóng hoàng đế của đế chế Hàn Quốc quân chủ, diễn cặp với Kim Go Eun.

Còn Crash Landing On You mở đầu bằng tình huống Yoon Se Ri (Son Ye Jin đóng), con gái của tài phiệt Nam Hàn, gặp tai nạn khi chơi dù lượn và bị cuốn sang Bắc Hàn. Tại đây, cô gặp và yêu đại úy Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) của quân đội Bắc Hàn.

Son Ye Jin và Hyun Bin thể hiện chuyện tình Nam - Bắc Hàn trong Hạ cánh nơi anh.

Hai bộ phim đều đặt ra giả thiết về sự va chạm của hai quốc gia có mối liên quan phức tạp. Trong The King: Quân chủ vĩnh hằng, đó là Hàn Quốc của hai phiên bản đời thực và giả tưởng. Trong Hạ cánh nơi anh, đó là hai miền bị chia cắt nhiều thập kỷ của Triều Tiên. Trong The King: Quân chủ vĩnh hằng, Lee Gon tìm cách đóng cánh cửa nối hai thế giới. Còn trong Hạ cánh nơi anh, Yoon Se Ri nhiều lần bày tỏ ước nguyện dân tộc thống nhất hai miền.

Trong The King: Quân chủ vĩnh hằng, nam chính là người du hành sang thế giới nữ chính. Trong Hạ cánh nơi anh, nữ chính là người đi lạc sang quê hương của nam chính. Hai người này đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc, thượng lưu trong xã hội của họ. Chuyện tình giữa nhân vật đến từ hai quốc gia trong hai phim đều mang tính hư cấu. Mặc dù, chi tiết Yoon Se Ri đi lạc sang Bắc Hàn trong Hạ cánh nơi anh dựa theo một sự cố có thật ngoài đời.

Trong một vài hình ảnh rò rỉ từ hậu trường, Lee Min Ho xuất hiện với quân phục hải quân màu trắng khi quay The King: Quân chủ vĩnh hằng. Trùng hợp trong Hạ cánh nơi anh, nhân vật Jung Hyuk của Hyun Bin cũng là một quân nhân.

Lee Min Ho mặc quân phục quay phim Lee Min Ho mặc đồ hải quân trong phim

Ngoài hai vai chính The King: Quân chủ vĩnh hằng tới nay đã giới thiệu thêm tuyến nữ thứ Seo Ryeong do Jung Eun Chae đảm nhận. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, cô vươn lên bằng năng lực cá nhân và trở thành thủ tướng trẻ nhất, cũng là nữ thủ tướng đầu tiên trong vương triều Hàn Quốc của Lee Gon. Theo bảng giới thiệu nhân vật, Seo Ryeong đơn phương dành tình cảm cho đức vua của mình. Một vài hình ảnh trong phim của cô cho thấy, cô sở hữu phong thái tự tin, sang chảnh, tôn vinh tinh thần nữ quyền.

Jung Eun Chae đóng vai nữ thủ tướng Seo Ryeong trong The King: Quân chủ vĩnh hằng.

Hình mẫu này khá giống với tiểu thư Bình Nhưỡng Seo Dan (Seo Ji Hye đóng) trong Hạ cánh nơi anh. Cô yêu thầm Jung Hyuk, được hứa hôn cho anh và cũng thuộc tuýp phụ nữ kiêu sa, bản lĩnh. Chỉ khác, Seo Dan là nghệ sĩ, không theo con đường chính trị như nhân vật Seo Ryeong.

Seo Ji Hye vào vai tiểu thư Bắc Triều Tiên.

The King: Quân chủ vĩnh hằng dài 16 tập. Phim lên sóng truyền hình SBS và nền tảng phim trực tuyến Netflix từ 18/4, vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần, trùng khung giờ lúc trước của Hạ cánh nơi anh. Là phim đầu tiên Lee Min Ho tham gia sau khi xuất ngũ, lại có sự góp mặt của Kim Go Eun (từng nổi tiếng với phim Goblin), bộ phim đang được số đông khán giả chờ đợi.

Phong Kiều