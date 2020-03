Phim hoạt hình từng dự đoán về đại dịch và Tom Hanks cách ly 0 Các tập phim 'The Simpsons' cách đây nhiều năm đã nói về đại dịch do loại virus đến từ phương Đông và tài tử Tom Hanks phải đi cách ly.

Các fan của The Simpsons - loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ - phát hiện ra sự trùng hợp bất ngờ giữa các câu chuyện trong phim với sự kiện xảy ra sau đó ở ngoài đời thật. Trong một tập phim từ năm 1993, các nhà biên kịch đã viết về một loại virus phương Đông càn quét cả hành tinh và gây nhiễm bệnh cho các cư dân ở Springfield (tiểu bang Missouri, Mỹ). Loại virus này có tên gọi là Osaka Flu vì xuất phát từ Nhật. Các công nhân đóng gói hoa quả ở Osaka ho khắp nơi và truyền virus tới Mỹ.

Một cảnh phim về virus từ phương Đông tấn công vào năm 1993.

Trong phiên bản phim điện ảnh của The Simpsons vào năm 2007, tài tử Tom Hanks xuất hiện với vai khách mời. Nhân vật của ông quảng cáo cho thắng cảnh Grand Canyon mới. Trong một cảnh phim, ngôi sao Forrest Gump nói: "Đây là Tom Hanks. Nếu các bạn gặp tôi trực tiếp, xin hãy tránh xa tôi".

Nhân vật Tom Hanks trong tập phim năm 2007.

Sau 13 năm, câu nói này của Tom Hanks vô tình trở thành sự thật. Ngày 12/3, tài tử Hollywood và vợ - ca sĩ kiêm diễn viên Rita Wilson - phát hiện dương tính nCoV khi quay phim ở Australia. Cả hai đang phải cách ly và được điều trị tại bệnh viện ở bang Queensland. Những người tiếp xúc gần với vợ chồng Tom Hanks trong một tuần qua ở Australia cũng phải đi cách ly 14 ngày.

Vợ chồng Tom Hanks đang được điều trị cách ly ở Australia vì nhiễm nCoV.

Đây không phải là lần đầu tiên phim The Simpsons dự đoán đúng về tương lai. Năm 2000, một tập phim cũng nói về việc Donald Trump sẽ lên làm Tổng thống Mỹ. Lúc bấy giờ ông Trump mới chỉ là một doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế, chưa có dự định bước chân vào chính trường. Tập phim năm 1995 còn dự đoán việc xây dựng tòa nhà chọc trời The Shard ở London trước khi nó được khởi công xây dựng vào năm 2009...

Không chỉ có phim ảnh, một số cuốn sách xuất bản trước đây cũng có những "tiên đoán như thần" về đại dịch bùng phát năm 2020. Tiểu thuyết The Eyes of Darkness của nhà văn Dean Koontz ra mắt năm 1981 kể về loại virus có tên Vũ Hán-400, có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc - chính là nơi khởi phát Covid-19. Cuốn sách End of Days của nhà văn người Mỹ Sylvia Browne xuất bản năm 2008 nói về một căn bệnh liên quan đến hô hấp sẽ bùng phát trên toàn thế giới vào 2020.

Hoài Vũ