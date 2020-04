Phim Hàn 19+: Khi hôn nhân là cuộc đấu trí 0 Kể về sự phản bội và đổ vỡ trong hôn nhân, phim 'Thế giới hôn nhân' căng thẳng bởi những âm mưu lừa dối, trả thù cùng cuộc đấu ngầm giữa người chồng và người vợ.

Phim truyền hình Hàn Quốc xoay quanh câu chuyện của nữ bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Bản thân Sun Woo và những người sống quanh cô đều ngộ nhận rằng cuộc đời cô hoàn hảo không khiếm khuyết với sự nghiệp thành đạt, tiếng nói được trọng vọng ngoài xã hội, gia đình hạnh phúc bên người chồng chung thủy và con trai ngoan. Cho tới một ngày, Sun Woo phát hiện mối tình vụng trộm của chồng, thế giới tâm hồn cô như sụp đổ. Nhưng với bản tính mạnh mẽ, cô vượt qua cơn bão lòng, biến mình từ kẻ bị "đá" trở thành người chủ động "đá" gã chồng bội bạc, bảo vệ con trai và những thứ thuộc về mình.

Những cuộc đấu ngầm

Thế giới hôn nhân không kể dày đặc về nỗi đớn đau của người bị phản bội và sự lo sợ bị lộ tẩy của kẻ phản bội. Phim không ngập tràn trong nước mắt, ít cảnh khóc lóc vật vã của nhân vật nữ. Đổi lại, phim tập trung vào những mạch ngầm đấu trí, giữa đàn ông và đàn bà, giữa người vợ và tình nhân của chồng.

Kim Hee Ae trong vai nữ bác sĩ Sun Woo bị chồng phản bội.

Nhịp phim nhanh gọn, nên mỗi tập mang đến nhiều nội dung mới. Chỉ vài dấu hiệu đơn giản, Sun Woo bắt đầu nghi ngờ chồng thay lòng đổi dạ. Tới cuối tập 1, nữ bác sĩ đã xác định được kẻ thứ ba. Cách các nhà làm phim xứ Hàn diễn giải quá trình này mang nhiều phong cách của dòng phim trinh thám. Từ sợi tóc màu nâu hạt dẻ bám trên chiếc khăn của chồng, Sun Woo trở nên nhạy cảm với màu tóc của những người phụ nữ xung quanh. Cô khoanh vòng vài đối tượng khả nghi, chú ý lịch trình của chồng rồi nhờ một người quen thay mình làm "thám tử" để thu thập chứng cứ.

Ngoại trừ vài cảnh ân ái ở đầu phim, vợ chồng Sun Woo và Tae Oh (Park Hae Joon đóng) luôn "đeo mặt nạ" đối thoại với nhau. Tae Oh giữ vẻ ngoài đạo mạo của người đàn ông yêu vợ, thương con. Sun Woo cũng giả bộ ngây thơ dù cô đọc thấu tâm can của chồng. Họ nói với nhau nhiều câu mật ngọt đầu môi chót lưỡi, lẫn những câu khiêu khích. Phút trước, Tae Oh còn lo lắng cho sức khỏe của vợ. Phút sau, anh đã ghì chặt cô gái khác trong vòng tay. Phút trước, Sun Woo xin lỗi chồng vì đa nghi. Phút sau, cô đã dùng kế khích tướng, cố tình cho Tae Oh biết "tiểu tam" đã mang bầu. Những "vở kịch" mà cặp vợ chồng trình diễn trước mặt nhau khơi gợi sự phẫn nộ lẫn tò mò của người xem.

Vợ chồng Sun Woo - Tae Oh "đeo mặt nạ" khi đối diện với nhau.

Nhiều tình huống phim gây choáng váng cho nữ chính Sun Woo lẫn khán giả. Chẳng hạn như, Tae Oh lừa gạt vợ cả tình lẫn tiền; Sun Woo thêm phần đau đớn khi phát hiện những người bạn thân thiết nhất của cô đều tiếp tay cho Tae Oh; Sun Woo chết lặng nhìn chồng ôm hôn cô gái khác, bên ngoài lễ tang của mẹ chồng... Bi kịch dẫn lối cho thù hận, Sun Woo nhiều lần tưởng như không kiểm soát nổi cơn phẫn nộ, sẵn sàng hành xử xốc nổi. Nhưng sau cùng, cô tự vỗ về bản thân, học cách nén giận, nuốt nước mắt để dàn dựng kế hoạch trả thù ngoạn mục không kém màn lừa đảo của người đàn ông "đồng sàng dị mộng".

"Tiểu tam" không phải dạng vừa

Tình địch của Sun Woo là Da Kyung (Han So Hee đóng), con gái của gia đình giàu nhất vùng. Vì mối quan hệ đặc biệt giữa Sun Woo và bố mẹ Da Kyung, họ có vài lần tiếp xúc. Mỗi cuộc chạm mặt, hai người phụ nữ không ngừng buông lời đầy ẩn ý, vừa là thăm dò tâm ý của đối phương, vừa là thách thức nhau, phô trương thế mạnh của mình.

Dù vậy, cả hai khó giấu những nỗi sợ khi mặt đối mặt với người kia. Nhìn Da Kyung, Sun Woo áp lực sự thua thiệt thanh xuân và đau lòng khi tưởng tượng những khoảnh khắc say tình giữa cô gái trẻ với chồng mình. Còn với Da Kyung, Sun Woo khiến cô cảm thấy bị lấn át bởi bản lĩnh của người phụ nữ dày dạn trải nghiệm sống và tự ái vì thân phận kẻ thứ ba trong bóng tối.

Phim Thế giới hôn nhân tập 4 cut Sun Woo cố tình tạo tình huống vợ chồng cô cùng ăn tối với gia đình của "tiểu tam".

Da Kyung vừa có vẻ tự tin thái quá, đôi khi trở thành trơ tráo, vừa có nét yếu đuối. Cô đến với Tae Oh bằng tình yêu thật lòng. Và suy cho cùng, cô gái trẻ ấy cũng là nạn nhân của gã đàn ông ích kỷ và tham lam. Mang danh là "tiểu tam", Da Kyung đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Han So Hee vai "tiểu tam" Da Kyung.

Cùng với bi kịch của Sun Woo và Da Kyung, phim còn khắc họa nỗi đau của nhiều thân phận phụ nữ khác. Sau bao lần bị bạo hành dã man, cô gái trẻ Hyun Seo vẫn không đủ quyết liệt cắt đứt với bạn trai vũ phu. Yêu chồng đến mù quáng, thiếu phụ Ye Rim câm lặng khi bị chồng xúc phạm trước mặt bạn bè, òa khóc bất lực khi biết chồng qua đêm với người phụ nữ khác ở khách sạn...

Thế giới hôn nhân được dán nhãn 19+ trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Các cảnh "giường chiếu" trong phim không quá trần trụi, không để lộ các phần nhạy cảm trên cơ thể diễn viên, nhưng đủ khơi gợi cảm giác nhục dục. Hơn nữa, phim khai thác tâm lý nhân vật phức tạp, cho thấy mỗi con người đều trôi nổi ở giữa thiện và ác, không ai hoàn hảo một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, phim cũng có một số tình huống bạo lực. Phim phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Phong Kiều