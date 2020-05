Phim Hàn 16+ 'Extracurricular': Những thiếu niên hai mặt 0 Kể về một đường dây mại dâm vị thành niên, phim 'Extracurricular' tái hiện nhiều mặt trái trong thế giới học đường và đời sống Hàn Quốc đương đại.

Hoạt động ngoại khóa (Extracurricular) là series của Hàn Quốc do Netflix sản xuất, lên sóng trực tuyến cả 10 tập từ 29/4. Phim được dán nhãn 16+ vì nội dung đen tối, đề cập nhiều tội ác, nặng về về tâm lý và nhiều cảnh hở hang, máu me. Mở đầu bằng câu chuyện về đường dây gái gọi do một nam sinh lớp 11 điều hành, phim nói tới nhiều mặt trái của xã hội trong phạm vi nhà trường và gia đình. Các nhân vật chính đều mang hai nhân diện: tuổi học trò trong sáng, có chút nổi loạn và bản ngã cô độc, tàn nhẫn.

Cuối mỗi tập phim, series gửi gắm thông điệp: "Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với phụ huynh, bạn bè, tư vấn viên ở trường học, người lớn mà bạn tin tưởng hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ của địa phương". Bộ phim lên án cái ác trong môi trường giáo dục, cổ vũ nam, nữ thiếu niên tự bảo vệ mình và góp phần chống lại cái ác. Bộ phim hướng đến mục đích nhân văn sau hàng loạt bê bối bắt nạt, quấy rối trong các trường học Hàn Quốc.

Oh Ji Soo - tú ông tuổi 17

Sở hữu bảng điểm tuyệt đối, Ji Soo lại bỏ trống trơn hạng mục ngoại khóa trong hồ sơ cá nhân. Cậu là một "ca" dị biệt ở trường học, đơn hình lẻ bóng, không bạn bè. Khác với hình ảnh mọt sách rụt rè khi ở trường, Ji Soo gây sốc với vẻ bình thản, tự tin khi điều hành đường dây mại dâm thông qua hệ thống công nghệ tinh vi.

Lợi dụng lao động tình dục là các cô gái trạc tuổi vì mục đích kiếm tiền, Ji Soo đặt mình vào một lựa chọn phạm pháp và độc ác. Nhưng về bản chất, cậu không hoàn toàn là kẻ xấu. Cậu thiết kế mô hình hoạt động chỉn chu để đảm bảo an toàn cho các cô gái thuộc đường dây của mình. Và khi họ gặp nguy hiểm, cậu sẵn sàng liều mạng tới cứu.

Ji Soo kiếm nhiều tiền ở tuổi 17 bằng nghề tú ông.

Hành vi sai trái của Ji Soo xuất phát từ một tâm hồn nhiều thương tổn. Bị mẹ bỏ rơi, bị bố lấy trộm tiền, Ji Soo bươn chải tự nuôi thân ở giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn. Cậu phủ nhận hoài bão của bản thân, sống thu mình và tự đày đọa bằng những suy nghĩ tiêu cực. Câu chuyện của Ji Soo gợi nhiều liên tưởng tới những người điều khiển và sử dụng dịch vụ khiêu dâm "phòng chat thứ N" ồn ào ở Hàn Quốc thời gian qua.

Vai Oh Ji Soo do Kim Dong Hee đảm nhận. Anh sinh năm 1999, mới đóng năm phim, trong đó nổi bật là S.K.Y Catsle (Lâu đài trên không) và Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon).

Thiên thần nổi loạn Bae Gyu Ri

Gyu Ri là nàng thơ trong lòng Ji Soo. Nữ sinh tuổi 17 tỏa sáng như ánh nắng hè, sống tích cực, đam mê thể thao và tham gia ngoại khóa sôi nổi. Trái với Ji Soo, Gyu Ri xuất thân trong gia đình thượng lưu, có bố mẹ là doanh nhân giàu có, hưởng nền giáo dục cao cấp và được định hướng trở thành CEO tương lai.

Nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ người ngoài thấy ở cô chỉ là vỏ bọc do cô gồng mình trang trí. Gyu Ri thực tế giống như mắc bệnh trầm cảm. Cô thường tưởng tượng cảnh giết chết bố mẹ mình, nuôi lửa thù hằn với đấng sinh thành. Có lẽ, cuộc sống khuôn phép nhiều người mơ ước lại là thứ gông cùm làm Gyu Ri mất tự do. Và cách mà cô nữ sinh giải tỏa áp lực chính là tự làm mình đau, bóc da tay trào máu một cách vô thức. Gyu Ri phản ánh chân dung những học sinh không tìm được tiếng nói đồng cảm từ nhà trường và gia đình, gợi nhắc tới nhiều trường hợp học sinh tự tử ở Hàn Quốc những năm qua.

Ji Soo và Gyu Ri.

Qua những quan sát nhạy bén và chiêu trò khôn ngoan, Gyu Ri khám phá ra chân tướng của Ji Soo. Vậy là, cô nàng ăn cắp điện thoại của Ji Soo, dẫn dụ cậu bạn vào trò chơi mèo vờn chuột khiến Ji Soo lo sợ lộ tẩy. Bằng cách "nắm thóp" Ji Soo như vậy, Gyu Ri ép Ji Soo phục tùng theo ý mình và dần trở thành đồng đảng của cậu ta.

Extracurricular tập 2 cut Gyu Ri uy hiếp Ji Soo

Với gương mặt khả ái và đôi mắt biết nói, Park Joo Hyun vào vai đầy ấn tượng, làm nên hai hình ảnh đối lập trong con người Gyu Ri: vô tư, trong trẻo và lạnh lùng, cay nghiệt. Đây mới là vai diễn thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên 26 tuổi.

Gái gọi yêu "nghề" Min Hee

Hành nghề bán dâm trong đường dây vị thành niên, Min Hee không biết rằng ông chủ điều khiển cô chính là cậu bạn cùng lớp Ji Soo. Trên lớp, Min Hee là cô nàng sành điệu, sang chảnh, có một tình yêu "gà bông ngốc xít". Nhưng tối xuống và các dịp cuối tuần, cô lại đội một bộ tóc giả màu rực rỡ để "đi khách". Có những ngày dịch vụ ngừng làm việc, Min Hee vẫn tha thiết đi làm. Mang di chứng tâm lý vì từng bị bạo hành, cô vẫn không từ bỏ. Đằng sau vẻ khoái cảm khi hành "nghề", nữ sinh xinh đẹp này mang một nỗi đau riêng. Với ngoại hình hot girl, Jung Da Bin là lựa chọn phù hợp cho vai diễn Min Hee. Cô sinh năm 2000, đóng phim từ khi bốn tuổi và sở hữu gia tài 35 phim điện ảnh, truyền hình.

Nam sinh bạo lực Ki Tae

Ki Tae là người yêu của Min Hee, cũng là lãnh đạo của đám nam sinh trong trường, quen nói chuyện bằng nắm đấm. Nhân vật này là hiện thân của bạo lực và cái ác trong môi trường giáo dục. Vai diễn do hot boy sinh năm 1997 Nam Yoon Soo thể hiện.

Bốn nhân vật chính của phim.

Phong Kiều

Ảnh: Hancinema