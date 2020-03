Phim của Xa Thi Mạn được khen phục trang, bối cảnh

Trong khi trang phục đời thường của các nhân vật đều mang màu đơn sắc và tông trầm, đồ biểu diễn kinh kịch là những bộ cánh sặc sỡ nhất trong phim. Theo HK01, đoàn phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng đã đặt may hơn 100 bộ đồ diễn kịch, do các thợ lành nghề từ Hàng Châu và Tô Châu - hai địa danh nổi tiếng về tơ lụa của Trung Quốc. Công việc này do các thợ may có thâm niên trong nghề đảm nhận. Các bộ đồ được làm tỉ mỉ từng chi tiết đi kèm.