Phim của Nhã Phương, Trường Giang chiếu trực tuyến 0 'Trạng Quỳnh' có Nhã Phương tham gia, 'Siêu sao siêu ngố' do Trường Giang đóng chính và năm phim Việt khác chiếu trên Netflix trong tháng 12.

Từ đầu năm 2019, phim Việt có nhiều tác phẩm lên hệ thống trực tuyến Netflix, đến với khán giả gần 200 quốc gia, gồm: Hai Phượng, Để Mai tính, Hậu duệ mặt trời, Trúng số, Yêu, Chung cư ma. Trong tháng 12, bảy phim khác cũng được phát hành cùng nền tảng trực tuyến.

Siêu sao siêu ngố

Trong bộ phim hài này, Trường Giang đóng vai hai anh em sinh đôi: người anh là ca sĩ thần tượng lịch lãm, nhiều cô gái ngưỡng mộ, người em là gã ngốc lông bông. Tựa phim Siêu sao siêu ngố dùng để ám chỉ hình ảnh của hai anh em. Phim khắc họa tình thân gia đình qua nhiều tình huống bi hài của cặp song sinh, đồng thời kể về chuyện tình giữa người anh và một cô gái xinh đẹp (Sam đóng), với nhiều trở ngại đến từ nền công nghiệp giải trí.

Trường Giang đóng hai vai: người anh siêu sao và cậu em siêu ngố.

Tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy từng dẫn đầu mùa phim Tết 2018 với doanh thu 109 tỷ đồng. Đến nay, Siêu sao siêu ngố xếp thứ năm trong top doanh thu điện ảnh Việt, sau Hai Phượng, Cua lại vợ bầu, Em chưa 18 và Lật mặt: Nhà có khách.

Trailer phim 'Siêu sao siêu ngố' Trailer phim Siêu sao siêu ngố

Trạng Quỳnh

Cùng là sản phẩm của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh, Trạng Quỳnh nối tiếp Siêu sao siêu ngố ra mắt thành công vào dịp Tết 2019 với doanh thu 100 tỷ đồng. Phim dựa trên những câu chuyện dân gian đậm tính châm biếm liên quan tới nhân vật Trạng Quỳnh. Ở bản phim này, Quỳnh (Quốc Anh đóng) quyết đỗ trạng nguyên để giải oan cho thầy giáo của mình. Trên hành trình này, anh gặp nhiều trắc trở do những kẻ quan tham gây ra. Đồng hành với Quỳnh là nàng Điềm (Nhã Phương đóng) - cô gái mà Quỳnh yêu thương và Xẩm (Trấn Thành đóng) - người bạn thân nhất của Quỳnh.

Đây là dự án đầu tiên Nhã Phương tham gia sau khi cưới Trường Giang. Đất diễn của cô trong phim không nhiều, song nữ diễn viên gây ấn tượng với nét đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ trong tạo hình cổ trang. Như nhiều phim khác, Trấn Thành tiếp tục là "cây hài" chủ đạo trong Trạng Quỳnh, mang đến nhiều tiếng cười giải trí.

Nhã Phương đóng cặp với diễn viên Quốc Anh kém cô 8 tuổi.

Mẹ chồng

Đây là phim gần nhất Thanh Hằng góp mặt, trước bộ phim Chị chị em em đang chiếu rạp. Trong bộ phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, siêu mẫu vào vai cô Ba Trân với cuộc đời nhiều bi kịch trải dài từ thời thiếu nữ tới độ tuổi khoảng 40. Thời trẻ, Ba Trân được gả làm dâu trong gia đình bà hội đồng (Diễm My đóng). Nhiều năm cô không sinh được con, mẹ chồng luôn cư xử khắt khe với cô, còn cưới vợ bé cho chồng của cô.

Khi Ba Trân hạ sinh con trai đầu lòng, chồng cô gặp nạn mất sớm, cô chịu đựng cuộc sống góa bụa khi còn quá trẻ, nhưng vẫn mạnh mẽ một mình gánh vác cơ nghiệp nhà chồng. 20 năm sau, con trai của Ba Trân lần lượt cưới hai người vợ (Lan Khuê và Midu đóng). Từ danh phận nàng dâu và người mẹ, Ba Trân có thêm một vai trò: mẹ chồng.

Dàn nữ chính của phim Mẹ chồng (từ trái qua): Ngọc Quyên, Diễm My, Lan Khuê, Thanh Hằng, Midu.

Bộ phim khắc họa thân phận người phụ nữ nhiều buồn tủi và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, những tị hiềm phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Trong phim, Thanh Hằng khoe vẻ đẹp sắc sảo và diễn xuất nội tâm nhiều giằng xé. Các màn đối thoại giữa cô và nghệ sĩ Diễm My là các cảnh phim ấn tượng nhất. Cũng nhờ bộ phim này, Midu giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2018.

Sắc đẹp ngàn cân

Phim được làm lại từ tác phẩm cùng tên rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Đóng chính trong phim này, Minh Hằng vào vai cô gái sở hữu giọng hát trời phú nhưng ngoại hình mập ú Hà My. Tài nhưng không đẹp, Hà My chấp nhận đứng ở cánh gà và hát lót cho nữ ca sĩ nổi tiếng Jolie (Phương Trinh Jolie đóng), để vừa thỏa đam mê ca hát, vừa có thể tiếp cận chàng quản lý đẹp trai Duy Khang (Rocker Nguyễn đóng). Khi phát hiện Duy Khang và Jolie lợi dụng mình, Hà My quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Một năm sau, cô trở lại showbiz trong thân phận ca sĩ Lily, giành lại những hào quang mình xứng đáng có được.

Minh Hằng khác lạ với hình ảnh cô nàng mập ú, đóng chung với Rocker Nguyễn.

Bốn tháng trước khi đóng Sắc đẹp ngàn cân, Minh Hằng sang Hàn Quốc để lấy số đo cơ thể, phục vụ cho việc thiết kế một bộ silicon hóa trang riêng. Mỗi ngày trước giờ quay, nữ diễn viên mất bốn, năm tiếng để hóa trang. Khoác lớp silion nặng 15 kg lên người, cô nóng bức như bị nhốt trong lồng, đi lại cần có người hỗ trợ, lại phải ngửi mùi keo khó chịu và da dẻ bị nổi mẩn.

Sài Gòn anh yêu em

Bộ phim ngôn tình của đạo diễn Lý Minh Thắng kể về năm câu chuyện riêng lẻ cùng diễn ra tại Sài Gòn. Đó là câu chuyện của nữ phát thanh viên Yên Khuê (Đoan Trang đóng) và người chồng ngoại quốc (Johan Wicklund - ông xã Đoan Trang đóng), chuyện tình công sở của cặp đôi Việt Phương (Huy Khánh đóng) - Thiên Kim (Maya đóng), mối tình đồng tính của Đức (Brian Trần đóng) và Khánh (Cường Đinh đóng), chuyện tình xế chiều nơi sân khấu cải lương của ông Sáu (NSND Thanh Nam đóng) và bà Ba (NSND Ngọc Giàu đóng) và cuộc sống vừa hài vừa bi của hai mẹ con Mỹ Tuyền (Phi Phụng đóng) và Mỹ Mỹ (Huỳnh Lập đóng). Qua những mảnh đời và mẩu chuyện riêng rẽ, phim khắc họa tình yêu, tình thân gia đình trong đời sống hiện đại.

Ca sĩ Đoan Trang và ông xã ngoại quốc đóng cặp trong phim Sài Gòn anh yêu em.

Hạnh phúc của mẹ

Đây là phim đầu tiên vợ chồng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đóng cặp với nhau. Trong phim, Cát Phượng vào vai Tuệ - một người mẹ đơn thân nghèo nhưng luôn nỗ lực lao động, hy sinh bản thân để nuôi dạy đứa con trai tự kỷ. Kiều Minh Tuấn vào vai Giang - một người hàng xóm yêu thầm Tuệ, luôn bên cạnh giúp đỡ hai mẹ con cô, bất chấp sự lạnh nhạt từ người phụ nữ hơn tuổi.

Cát Phượng vào vai người mẹ nghèo khổ, bất hạnh.

Ngôi nhà bươm bướm

Ngôi nhà bươm bướm xoay quanh một tình huống trớ trêu của cặp vợ chồng đồng tính ông Cường (Quang Minh đóng) - bà Hân (Thành Lộc đóng). Khi con trai của họ là Hoàng (Liên Bỉnh Phát đóng) muốn cưới vợ, cặp đôi bối rối không biết đối diện gia đình thông gia thế nào. Buổi gặp mặt này là nguồn cơn cho những xung đột và khiến gia đình họ gặp nhiều rắc rối.

Bộ phim được đầu tư về các cảnh ca múa, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết gia đình và bản ngã giới tính của mỗi người. Đảm nhận vai diễn có sức nặng nhất trong phim, nghệ sĩ Thành Lộc biến hóa sinh động về tạo hình, khẳng định thương hiệu "phù thủy sân khấu" với lối diễn giàu cảm xúc.

Từ trái qua: Quang Minh, Thành Lộc, Liên Bỉnh Phát.

Phong Kiều