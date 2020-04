Phim của Lee Min Ho giống phim kinh dị 'US' 0 'The King: Quân chủ vĩnh hằng' mở đầu với sự tồn tại của những cặp người giống hệt nhau ở hai thế giới song song, gợi liên tưởng đến phim kinh dị 'US' của Hollywood.

Tập 1 của của phim lên sóng tối 17/4, bắt đầu bằng sự kiện chính biến năm 1994 tại Đại Hàn đế quốc - một vương quốc hư cấu. Thân vương Lee Lim (Lee Jung Jin đóng) sát hại quốc vương, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Khi Lee Lim toan hạ sát thái tử Lee Gon, một người giấu mặt bất ngờ xuất hiện ứng cứu. Trước khi bỏ đi, người này bỏ lại bên cạnh thái tử một tấm thẻ của sở cảnh sát Seoul.

Về phần Lee Lim, trên đường bỏ trốn vì bị cận vệ hoàng cung truy đuổi, hắn vượt qua lằn ranh giữa hai thế giới, bước sang Đại Hàn dân quốc, cũng chính là đất nước Hàn Quốc của hiện thực. Tại đây, anh ta phát hiện, mỗi người dân ở Đại Hàn đế quốc đều có một phiên bản khác ở Hàn Quốc. Vì vậy, Lee Lim đã giết chết người có ngoại hình y hệt mình, thế thân vào vị trí đó.

Năm 2019, Lee Gon (Lee Min Ho đóng) đã thừa kế ngôi báu 25 năm. Dù vậy, anh vẫn canh cánh chưa nguôi nỗi đau về cái chết của phụ vương, đồng thời luôn tìm kiếm ân nhân cứu mình năm xưa. Một lần đuổi theo tội phạm bị truy nã, hoàng đế đi lạc vào rừng trúc, vượt qua cột mốc giữa hai thế giới và bước sang thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại đây, anh gặp Jeong Tae Eul (Kim Go Eun đóng), người sở hữu tấm thẻ cảnh sát giống hệt tấm thẻ của người từng cứu anh lúc nhỏ.

Lee Min Ho trong vai hoàng đế Lee Gon.

Trong kịch bản của The King: Quân chủ vĩnh hằng, ý tưởng hai thế giới song song, sự tồn tại của các cặp "song trùng" (người giống người) và chi tiết Lee Lim giết người giống mình để ngụy tạo thân phận khá giống với US. Tác phẩm kinh dị từng ăn khách năm 2019 đề cập đến một thế giới ở dưới lòng đất, nơi xuất hiện những nhân vật y hệt với người sinh sống trên mặt đất. Trong đó, nữ chính bị phiên bản khác của mình hãm hại, tráo đổi thân phận. Tương tự như trong phim US, một số diễn viên của The King: Quân chủ vĩnh hằng đóng hai vai ở hai thế giới.

Phim kinh dị US.

Với tập 1, series mới của Hàn Quốc gây tò mò về sự gắn kết hoặc mâu thuẫn giữa hai thế giới, nhưng chưa gợi mở nhiều hấp dẫn. Tập phim mang tính chất giới thiệu nhân vật và bối cảnh câu chuyện, không đưa ra nhiều nội dung, tiết tấu khá chậm, nhiều đoạn lê thê và lạm dụng slow-motion (kỹ thuật làm chậm hình).

"Hoàng đế" Lee Min Ho và "thủ tướng" Jung Eun Chae.

Vai trò lớn nhất của tập này là đặc tả vẻ soái ca của hoàng đế Lee Gon do Lee Min Ho thể hiện. Mỹ nam xứ Hàn được ưu ái dành cho nhiều khuôn hình cận mặt cũng như các cảnh cưỡi ngựa, chèo thuyền, chạy bộ, khoe nét đẹp trên gương mặt và vóc dáng. Nữ chính Kim Go Eun gây ấn tượng với tính cách mạnh mẽ, hơi ngang ngược và "đàn ông" khi vào vai nữ cảnh sát Jeong Tae Eul. Nữ thứ chính Jung Eun Chae hợp vai thủ tướng Koo sang chảnh và ngạo mạn.

The King: Quân chủ vĩnh hằng tập 1 cut 1 Cảnh phim Lee Min Ho xuất hiện

The King: Quân chủ vĩnh hằng tập 1 cut 2 Cảnh ôm của Lee Min Ho và Kim Go Eun ở cuối tập 1

The King: Quân chủ vĩnh hằng phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, trên sóng đài SBS Hàn Quốc và nền tảng phim trực tuyến Netflix.

Phong Kiều