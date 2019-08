Phim của Brad Pitt bị chỉ trích bóp méo hình ảnh Lý Tiểu Long 0 Con gái huyền thoại võ thuật cho rằng 'Chuyện ngày xưa ở... Hollywood' biến Lý Tiểu Long trở nên ngạo mạn, ngông cuồng.

Khi xem bộ phim do Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đóng chính, Lý Hương Ngưng - con gái của Lý Tiểu Long tỏ ra bất bình vì hình ảnh cha mình bị khắc họa sai sự thật. Chị lên tiếng: "Lý Tiểu Long trong phim là người tự kiêu, ăn nói ngông cuồng, thích ca ngợi bản thân. Cha tôi không phải người như vậy. Trong rạp chiếu, nhiều người bật cười khi đến cảnh nói về cha tôi, điều đó làm tôi khó chịu".

Trailer Once Upon A Time In Hollywood Nhân vật Lý Tiểu Long được nhắc tới ở 0:48 của trailer phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood

Lý Hương Ngưng chia sẻ thêm Lý Tiểu Long sinh thời hay được người khác thách đấu, song ông thường tìm cách từ chối, không thích khiêu chiến như được miêu tả trong phim. Matthew Polly - tác giả cuốn sách tiểu sử về Lý Tiểu Long mang tên Bruce Lee: A Life bày tỏ đồng tình về điều này. Trong Chuyện ngày xưa ở... Hollywood, nhân vật Lý Tiểu Long (do Mike Moh đóng) tự tin tuyên bố có thể đánh quyền vương Muhammad Ali tàn phế. Theo ông Polly, Lý Tiểu Long rất tôn sùng Muhammad Ali, chưa từng phát ngôn bất kính như vậy.

Hồi đầu tháng 6, Lý Hương Ngưng từng tỏ thái độ bức xúc vì đạo diễn Quentin Tarantino không liên hệ chị trước khi đưa cha chị trở thành một nhân vật trong kịch bản Chuyện ngày xưa ở... Hollywood. Chị phát biểu với tờ Deadline: "Nếu ông ấy gọi cho tôi, tôi sẽ có cơ hội để nói lý lẽ, đòi hỏi sự hợp lý trong vai diễn. Tôi biết ông ấy trao đổi với nhiều người, chỉ không liên lạc với tôi".

Lý Hương Ngưng là con thứ hai của Lý Tiểu Long, sinh năm 1969 tại Mỹ. Chị là một diễn viên võ thuật giống bố và anh trai, ngoài ra còn làm kinh doanh. Hiện tại, chị là người điều hành di sản của huyền thoại võ thuật.

Phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood) khắc họa hào quang và mặt trái của kinh đô điện ảnh thế giới năm 1969. Ngoài hai vai chính hư cấu do Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đóng, phim tái hiện chân dung nhiều nhân vật có thật ở Hollywood đương thời. Trong đó, siêu sao võ thuật Hong Kong Lý Tiểu Long được thể hiện bởi diễn viên gốc Á Mike Moh, có cảnh đấu võ với hai nhân vật chính trong trailer phim. Phim dự kiến chiếu ở Việt Nam từ 16/8.

Lý Tiểu Long được tái hiện bởi diễn viên gốc Á Mike Moh.

Phong Kiều (Theo On.cc)