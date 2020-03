Phim 'Avatar 2' hoãn quay ở New Zealand 0 Để phòng chống dịch Covid-19, phần 2 của bom tấn 'Avatar' hủy lịch quay vào tháng 4.

Tờ The Hollywood Reporter cho biết, êkíp sản xuất có kế hoạch bay đến Wellington, thủ đô New Zealand vào thứ sáu tuần này và bắt đầu bấm máy tại phim trường Stone Street từ tháng sau. Nhà sản xuất Jon Landau xác nhận với báo The New Zealand Herald, ông cùng các cộng sự đã hủy bỏ kế hoạch công tác, tạm thời ở lại Los Angeles tới khi nào có kế hoạch mới. Jon chia sẻ: "Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu, không riêng gì ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi nghĩ mỗi người cần làm việc gì chúng ta có thể làm. Ở đây, tôi muốn nói đến việc đẩy lùi con virus đó".

Hình ảnh trong Avatar phần 1.

Avatar là bom tấn giả tưởng đình đám năm 2009 do đạo diễn James Cameron ("cha đẻ" phim Titanic) thực hiện. Sau hơn 10 năm, bốn phần mới của phim được ấn định lần lượt công chiếu vào tháng 12 của các năm 2021, 2023, 2025 và 2027. Tính cả lần này, loạt phim đã bị trì hoãn ba lần quay và chiếu. Phần 2 của Avatar có sự góp mặt của Sam Worthington, Zoe Saldana, "nàng Rose" trong phim Titanic Kate Winslet...

Do ảnh hưởng của Covid-19, phim Điệp vụ bất khả thi 7 của Tom Cruise cũng phải hủy quay ngoại cảnh ở Italy, chuyển sang Anh quốc ghi hình trong phim trường giả cảnh; phim Shang-Chi And The Legend of Ten Rings dừng quay ở Australia. Một số phim hủy chiếu như Fast & Furious 9, Hoa Mộc Lan, Black Widow...

Phong Kiều (Theo Metro, THR)