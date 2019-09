Phạm Văn Phương nói tiếng Việt 0 Nữ diễn viên Singapore Phạm Văn Phương chào khán giả Việt Nam trong dịp trở lại màn ảnh với bộ phim mới 'Ông trùm tài chính'.

Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo hôm 11/9 tại Singapore, Phạm Văn Phương cho biết rất hào hứng tái xuất màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Ngôi sao Singapore gửi lời chào tới khán giả Việt Nam bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam", đồng thời bày tỏ mong muốn được đón nhận trong tác phẩm mới.

Trong bộ phim mới Ông trùm tài chính - All Is Well, Phạm Văn Phương đóng vai Linda - người phụ nữ có nhiều mưu đồ, sẵn sàng loại bỏ những người cản đường mình kiếm tiền. Nói về nhân vật mình đảm nhận, nữ diễn viên khẳng định: "Linda là nhân vật tính toán, láu cá và đen tối nhất mà tôi từng đóng trong sự nghiệp". Chồng cô, diễn viên Lý Minh Thuận, nhận xét cái chết mà Linda dành cho các nhân vật trong phim đều hấp dẫn đến mức anh không thể chờ xem Linda sẽ đi bao xa để có được thứ bản thân muốn.

Dàn diễn viên "Ông trùm tài chính" chào khán giả Việt Nam

Ngoài Phạm Văn Phương, bộ phim Ông trùm tài chính có sự tham gia của dàn diễn viên Trịnh Huệ Ngọc, Lam Chính Long... Các ngôi sao đều bày tỏ mong muốn có cơ hội đến Việt Nam. Diễn viên Trịnh Huệ Ngọc - gương mặt từng quen thuộc với khán giả thế hệ 8X - hào hứng chia sẻ: "Tôi muốn đến một địa điểm du lịch mới ở Việt Nam, nơi có bàn tay Phật rất lớn mà tôi từng nhìn thấy ở các trang mạng xã hội. Hơn thế, tôi thật sự rất thích quang cảnh và ẩm thực của đất nước các bạn".

Ông trùm tài chính đánh dấu sự hợp tác giữa Mediacorp (Singapore) và Eightgeman (Đài Loan), dựa trên sự cố hack ATM ngoài đời thực xảy ra ở Đài Loan vào năm 2016. Một nhóm tội phạm quốc tế sử dụng phần mềm độc hại để hack 41 máy ATM của Ngân hàng thương mại thuộc 3 thành phố ở Đài Loan và lấy cắp một khoản tiền lớn. Chỉ có ba người đàn ông Đông Âu bị bắt, 19 nghi phạm còn lại được cho là đã trốn khỏi Đài Loan với số tiền đáng kể, danh tính vẫn chưa được xác định...

Phạm Văn Phương và Trịnh Huệ Ngọc trong "Ông trùm tài chính".

Tại Việt Nam, Ông trùm tài chính phát sóng trên HTV7 vào 13h thứ hai – thứ bảy từ ngày 17/9.

