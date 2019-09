Phạm Thùy Dung thăng hoa trong đêm nhạc riêng 0 Hà NộiCa sĩ Phạm Thùy Dung nhận những tràng pháo tay không ngớt khi hát hàng chục ca khúc ở liveshow đầu tiên trong sự nghiệp tối 29/9.

Giữa sân khấu được dàn dựng công phu và dàn nhạc hoành tráng ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Phạm Thùy Dung xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đính kim sa của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Khán phòng râm ran tiếng trầm trồ về nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Sau đó, những lời khen hướng về giọng hát điêu luyện của cô khi cô thể hiện những ca khúc thính phòng. Phạm Thùy Dung kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời do nhạc trưởng Pháp - Olivier Ochanine - chỉ huy.

Phạm Thùy Dung solo cùng dàn nhạc trong liveshow 'Trăng hát' tối 29/9.

Nữ ca sĩ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khi bước từ những ca khúc thính phòng cổ điển như Ave Maria, Allejuia đến những bài hát Việt Nam đi cùng năm tháng và không gian trữ tình êm ái, nhẹ nhàng của Vũ khúc mùa xuân, Này cánh chim trắng... Tiếng vỗ tay dài hơn khi nữ ca sĩ ngân những câu hát lên cao. Lê đôi chân đau đến Nhà hát Lớn Hà Nội và ngồi ở hàng ghế khán giả, NSND Trung Kiên cảm thấy xúc động vì những gì mà cô học trò nhỏ thể hiện. Nghệ sĩ chia sẻ, ban đầu ông rất lo lắng khi hay tin Phạm Thùy Dung tổ chức liveshow đầu tiên và sẽ hát hàng chục bài với dàn nhạc giao hưởng. Thế nhưng, nữ ca sĩ đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, vượt qua rất nhiều thử thách, đặc biệt ở những nốt cao. Liveshow biên tập kỹ lưỡng với âm nhạc đa dạng mang lại hiệu quả cao đồng thời thể hiện được nội lực của ca sĩ. Nhìn lại con đường mà Phạm Thùy Dung đã đi, ông tin rằng cô sẽ còn tiến xa hơn nữa với dòng nhạc thính phòng.

Trong đêm nhạc 29/9, Phạm Thùy Dung không chỉ nhận được lời khen của NSND Trung Kiên mà còn từ nhiều nghệ sĩ gạo cội khác như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, ca sĩ Anh Thơ, nhà giáo nhân dân Hồ Mộng La... Họ đều là những người thầy dìu dắt nữ ca sĩ trên con đường âm nhạc và chứng kiến cô khởi đầu với giọng hát nhiều nhược điểm, rồi cần mẫn từ ngày này sang ngày khác suốt nhiều năm trời để có thành quả như ngày hôm nay.

Không thể đến Việt Nam tham dự chương trình nhưng nghệ sĩ người Nga Lyubov Kazanovskaya, một trong 5 ngôi sao opera thành công nhất thế kỷ 20, cũng gửi đến Phạm Thùy Dung những lời có cánh. Bà yêu âm sắc trong trẻo, đẹp đẽ trong giọng hát của cô học trò và ấn tượng với nghị lực cùng sự tiến bộ của cô khi đến với âm nhạc cổ điển.

Phạm Thùy Dung và hai vị khách mời Đăng Dương (trái), Tùng Dương.

Ngoài những bài đơn ca, phần song ca với hai ca sĩ khách mời là Đăng Dương và Tùng Dương cũng được đón nhận nhiệt tình. Khán giả vỗ tay không ngớt khi Phạm Thùy Dung hòa giọng với Đăng Dương ca khúc Đất nước tình yêu, Người Hà Nội. Trong khi đó, hai màn song ca Mỗi sớm mai lại thêm bình yên và The Phantom of the Opera với Tùng Dương mang đến nhiều cảm xúc ngọt ngào.

Chương trình níu chân khán giả đến phút cuối cùng. Khi ba nghệ sĩ cùng hát Time to say goodbye, những hàng ghế của Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn đầy ắp người. Kết thúc chương trình, nữ ca sĩ rơi nước mắt nói ước mơ của mình đã thành hiện thực, cảm ơn khán giả đã giúp mình thăng hoa.

Bước ra khỏi khán phòng, cô Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi - Hà Nội) chia sẻ: "Đúng là một đêm đã mắt, đã tai. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một ca sĩ thính phòng xinh đẹp và hát hay đến vậy. Chương trình chỉn chu, sạch sẽ từ đầu đến cuối và gần như không có lỗi nào".

Đêm nhạc của Phạm Thùy Dung gồm ba phần. Phần một là những âm nhạc cổ điển với các ca khúc nổi tiếng như Ave Maria, Allejuia, Solveg's Lied hay Mein Herr Marquins. Phần hai là âm nhạc Việt Nam với Ở rừng nhớ anh, Bài ca hy vọng, Đất nước tình yêu, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh... Phần ba là âm nhạc giao thoa bao gồm Vũ khúc mùa xuân, You raise me up, Tôi nhìn theo cánh chim bay...

Khán giả say sưa theo dõi đêm nhạc.

Phạm Thùy Dung tâm sự cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm nên từng nghĩ những đứa trẻ như mình chẳng có quyền ước mơ và mộng mơ là điều xa xỉ vì đủ ăn là quý lắm rồi. Lên 5 tuổi, Thùy Dung được mẹ đưa đến nhà thờ và khoảnh khắc được nghe ca đoàn hát đã thay đổi cuộc đời cô. Cô bé 5 tuổi khi ấy chưa hiểu hết ý nghĩa của từng lời ca nhưng say mê với giai điệu ngân lên tại nhà thờ. Từ đó, cô tham gia ca đoàn và say sưa hát. Nhà nghèo nhưng mẹ quyết tâm cho Thùy Dung đi học. Năm 18 tuổi, cô rời quê nhà, bước chân vào lớp học hát rồi đi từ Cao đẳng Nhạc họa Trung ương đến cao học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2013, cô giành ngôi Á quân cuộc thi Sao Mai, được đánh giá là thổi làn gió mới trẻ trung vào dòng nhạc thính phòng cổ điển. Hồi tháng 6/2019, cô gây chú ý khi ra mắt MV Tôi nhìn theo cánh chim bay cùng album đầu tay mang tên Moon.