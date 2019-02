Phạm Hương: 'Tôi sống cho bản thân là đủ'

Thời gian qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết sang Mỹ sinh sống, chữa trị căn bệnh tuyến giáp - một dạng gây rối loạn nội tiết thường gặp. Mọi thông tin về người đẹp đều "nhỏ giọt", bí ẩn. Nhiều tin đồn cô sang Mỹ sinh con cho bạn trai đại gia nên mới đột ngột biến mất khỏi showbiz. Trước hàng loạt tin đồn, Phạm Hương từng lên tiếng phủ nhận.

Tối 18/2, Phạm Hương giao lưu với khán giả trên trang cá nhân bằng hình thức hỏi đáp. Trong cuộc trò chuyện mới nhất này, Hoa hậu tiếp tục khẳng định cô sống cho bản thân mình thay vì mãi lo về người khác, nên cảm thấy không cần thiết phải giải thích mọi thắc mắc về cuộc sống riêng. Với người đẹp, cuộc sống của cô luôn phấn đấu hướng đến sự an nhiên dù là ở bất cứ nơi đâu. "Hiện tôi chỉ muốn thay đổi và trải nghiệm nhiều điều hơn nữa", Phạm Hương nói.

Hoa hậu Phạm Hương.

Hoa hậu chia sẻ thêm, dù gặp bất cứ khó khăn hay mệt mỏi nào trong, cô luôn nghe nhạc thiền và ngủ một giấc thật sâu lấy lại tinh thần. Người đẹp ý thức sức khoẻ là một trong những điều quý nhất của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất luôn bên cạnh để Phạm Hương phấn đấu trong công việc lẫn cuộc sống.

Ngày Valentine 14/2 vừa qua, Phạm Hương cũng gây xôn xao khi khoe chiếc nhẫn kim cương và xác nhận được bạn trai cầu hôn tại Mỹ. Tuy nhiên, thông tin về "nửa kia" được Hoa hậu giữ kín. Người đẹp đùa khi nào lấy chồng, cô sẽ thông báo để fanclub cùng góp tiền mừng.

Phạm Hương khẳng định hành trình của bản thân còn dài và bất ngờ. Hiện cô tập trung chuẩn bị ra mắt một dòng mỹ phẩm riêng và mong các khán giả theo dõi, ủng hộ.

Phạm Hương khoe nhẫn đính hôn nhân ngày Valentine.

Phạm Hương sinh năm 1991, quê Hải Phòng. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dự thi Miss Universe cùng năm. Nhờ sự thể hiện nổi bật, cô được đông đảo khán giả yêu mến và nhanh chóng trở thành người đẹp được săn đón của showbiz. Sau đó, cô làm huấn luyện viên chương trình The Face 2016 và The Look 2017.

Hoàng Nam