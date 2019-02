Phạm Hương được bạn trai cầu hôn tại Mỹ

Trên trang cá nhân, Phạm Hương chia sẻ bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương ở vị trí ngón áp út. Cô tâm sự: "Chúng ta đón nhận tình yêu mà ta xứng đáng được nhận. Chúc mừng ngày lễ Tình yêu và thông báo hết ế".

Phía dưới phần bình luận, Hoa hậu Anh 2015 đặt câu hỏi: "Bạn đã đính hôn?" và nhận được câu trả lời: "Đúng rồi" từ Phạm Hương. Nhiều bạn bè, đàn em thân thiết như Á quân Next Top Tuyết Lan, Á hậu Hoàn vũ Hoàng Thùy cũng gửi lời chúc mừng.

Quản lý truyền thông của Hoa hậu Phạm Hương xác nhận người đẹp được bạn trai cầu hôn nhân ngày Valentine tại Mỹ. Tuy nhiên, phía Hoa hậu từ chối chia sẻ thông tin chi tiết vì muốn tôn trọng sự riêng tư của Phạm Hương.

Bức ảnh nhẫn cầu hôn được Phạm Hương chia sẻ.

Thời gian qua, Phạm Hương vắng bóng khỏi showbiz. Cô cho biết mình sang Mỹ điều trị căn bệnh tuyến giáp - một dạng gây rối loạn nội tiết thường gặp. Cô đưa mẹ đi cùng, kết hợp nghỉ dưỡng. Ngoài ra, người đẹp 27 tuổi gây chú ý khi ký hợp đồng hợp tác với Renew Artists. Đây là một công ty được thành lập tại Hawaii (Mỹ) chuyên cung cấp nghệ sĩ cho thị trường Mỹ và châu Âu. Việc gia nhập công ty giúp Phạm Hương được phát triển hình ảnh tại Mỹ và thực hiện mục tiêu mong muốn lấn sân thị trường quốc tế.

Trái ngược với thông tin phía Phạm Hương đưa ra, nhiều nguồn tin cho biết Hoa hậu có bầu nên sang Mỹ dưỡng thai và sinh em bé. Trước lời đồn này, Phạm Hương lập tức phủ nhận: "Quan trọng nhất bản thân chúng ta biết nghĩ gì và làm điều gì là đúng. Tôi tin những ai yêu thương và bên cạnh suốt thời gian qua vẫn ủng hộ những bước đi tiếp theo của tôi bằng sự chân thành nhất".

Hoa hậu Phạm Hương.

Phạm Hương sinh năm 1991, quê Hải Phòng. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dự thi Miss Universe cùng năm. Nhờ sự thể hiện nổi bật, cô được đông đảo khán giả yêu mến và nhanh chóng trở thành người đẹp được săn đón của showbiz. Sau đó, cô làm huấn luyện viên chương trình The Face 2016 và The Look 2017.

Hoàng Nam