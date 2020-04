Park Hae Joon - trăng hoa trên phim, chung tình ngoài đời 0 Trái ngược với hình ảnh gã chồng phụ bạc, ích kỷ trong phim 'Thế giới hôn nhân', Park Hae Joon ngoài đời có cuộc sống êm ấm và kín tiếng bên vợ con.

Sau nhiều năm chủ yếu đóng vai phụ, nam diễn viên 44 tuổi gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai chính trong series 19+ "Thế giới hôn nhân", đóng cặp với đàn chị Kim Hee Ae và hot girl Han So Hee. Càng xem phim, khán giả càng phẫn nộ trước sự ích kỷ, bội bạc và thủ đoạn của nhân vật Lee Tae Oh do anh đảm nhận. Ở những tập gần đây, gã đàn ông "bắt cá hai tay" còn bị chỉ trích là bệnh hoạn, vì vẫn kiềm tỏa vợ cũ dù đang sống bên vợ mới. Bản thân Park Hae Joon không ít lần ngỡ ngàng trước sự tàn nhẫn của vai diễn này. Vào vai quá đạt, anh được báo chí đánh giá cao, được người thân quen tán thưởng, nhưng cũng bị không ít fan cuồng dọa đánh.

Park Hae Joon diễn xuất thần vai người chồng phụ bạc trong Thế giới hôn nhân.

Khác biệt với hình tượng "người chồng tồi nhất trong lịch sử" thể hiện trên màn ảnh, Park Hae Joon của đời thực được truyền thông xứ Hàn ghi nhận là người đàn ông chung thủy. Bà xã Oh Yoo Jin kém anh 5 tuổi, là đàn em của anh trong nghề diễn viên kịch nói. Cặp đôi quen nhau từ năm 2003, kết hôn năm 2010, chào đón con trai ba năm sau đó và tới nay đã trải qua 17 năm mặn nồng bên nhau.

Diễn viên Oh Yoo Jin - vợ của Park Hae Joon.

Park Hae Joon bắt đầu sự nghiệp phim ảnh khá muộn, vào năm 2011, khi anh 35 tuổi. Thay vì che giấu đời tư để giúp sự nghiệp thuận lợi như nhiều sao nam của màn ảnh Hàn, anh thẳng thắn công khai đã có gia đình. Có lần, anh còn hết lời ca ngợi khi bế con trên tay, vợ anh đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Sau đám cưới, Park Hae Joon tạm dừng công việc khoảng một năm, dành thời gian chăm lo nhà cửa, ở bên vợ và hỗ trợ công việc của cô. Anh từng chia sẻ: "Tuổi tác tôi đâu còn trẻ. Tôi không muốn giấu chuyện kết hôn".

Khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng Park Hae Joon.

Park Hae Joon tốt nghiệp khoa diễn xuất của Đại học Nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc, là hậu bối của Jang Dong Gun, Oh Ma Seok, Lee Sun Gyun. Diễn viên Lee Sun Gyun có lần tiết lộ Park Hae Joon từng là hot boy thời đại học, được nhiều sinh viên nữ thầm thương trộm nhớ. Thời trẻ, anh nổi bật với vẻ ngoài điển trai, hiền lành. Sau này đóng phim, anh được xếp vào hàng ngũ các "ông chú mỹ nam" của màn ảnh Hàn.

Hình ảnh thời đôi mươi của Park Hae Joon gần đây được đăng tải lại.

Xuất thân là nghệ sĩ sân khấu, Park Hae Joon rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh Helpless năm 2012. Tới nay, anh góp mặt trong 16 phim điện ảnh và 9 phim truyền hình. Nam diễn viên rất chịu khó thay đổi hình ảnh liên tục trên màn ảnh. Trong My Mister, anh cạo trọc đầu để vào vai một nhà sư. Trong Believer, anh hóa thân thành một trùm giang hồ xăm trổ. Trong Biên niên ký Arthdal (đóng cùng Jang Dong Gun, Song Joong Ki), anh làm đen da, dán râu giả, đội tóc dài để vào vai một tướng lĩnh...

Park Hae Joon trong Biên niên ký Arthdal.

Park Hae Joon "xuống tóc đi tu" trong My Mister.

Park Hae Joon làm đại ca xã hội đen trong Believer.

Phong Kiều (Theo HK01, Elle, The K Daily, Cosmopolitan)