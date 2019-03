Park Bom gây sốc với khuôn mặt 'lạ hoắc' sau 8 năm vắng bóng

Park Bom dự buổi họp báo chiều 13/3 để ra mắt single mới "Spring", tổ chức tại Ilji Art Hall in Cheongdam-dong, Seoul. Mini album đánh dấu sự trở lại của Park Bom sau 8 năm kể từ khi ra single cuối cùng "Don't Cry" năm 2011. Trước đó, năm 2009, Park Bom từng ra mắt solo album đầu tiên "You and I", ngay sau đó, ca khúc trở thành hit lớn càn quét tất cả các bảng xếp hạng tại Hàn.