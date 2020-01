Paris Hilton hẹn hò doanh nhân công nghệ 0 Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Quả cầu vàng, tiểu thư 38 tuổi Paris Hilton công khai ôm hôn anh chàng Carter Reum - một doanh nhân trẻ tài năng và giàu có.

Các nhân chứng tiết lộ, Paris khiêu vũ với Carter Reum và cặp đôi không tách rời trong suốt đêm tiệc hôm 5/1. Đôi uyên ương thoải mái hôn nhau, không ngần ngại thể hiện những cử chỉ âu yếm. Paris Hilton mặc bộ đầm ren xuyên thấu gợi cảm, tỏa sáng giữa bữa tiệc trong khi Carter diện vest lịch lãm.

Paris Hilton và Carter Reum tại tiệc hậu Quả cầu vàng 2020.

"Họ đang hẹn hò và rất hạnh phúc", tạp chí People trích dẫn nguồn tin khẳng định. Dù vậy trong lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau, Paris và bạn trai mới vẫn né chụp hình chung tại buổi tiệc mừng lễ trao giải Quả cầu vàng.

Carter Reum, 38 tuổi, là một nhà đầu tư và startup công nghệ. Anh đồng sáng lập thương hiệu rượu VEEV Spirits cùng anh trai và công ty truyền thông - công nghệ M13. Năm ngoái, hai anh em Reum kết hợp viết cuốn sách hướng dẫn khởi nghiệp mang tên Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success. Carter Reum là bạn thân thiết của nữ diễn viên Iron Man Gwyneth Paltrow và quen biết với gia đình Hilton từ lâu.

Paris và hôn phu cũ, Chris Zylka.

Paris Hilton hẹn hò trở lại sau một năm hủy hôn ước với nam diễn viên Chris Zylka. Tháng 11/2018, Paris đột ngột chia tay Chris Zylka khi cả hai đã lên kế hoạch sẵn sàng cho đám cưới. Tiểu thư Hilton giải thích cô đã yêu quá vội và Chris không phù hợp với mình. Vụ hủy hôn gây ồn ào một thời gian khi Chris muốn lấy lại chiếc nhẫn cầu hôn trị giá 2 triệu USD (bằng một nửa tài sản của anh), nhưng Paris quyết giữ làm kỷ niệm.

Hoài Vũ