Ông xã Lê Thúy 'đối đầu' Brad Pitt ngoài rạp 0 Tháng 9, Đỗ An - chồng của Lê Thúy ra mắt phim 'Siêu quậy có bầu', cạnh tranh với phim 'Ad Astra' của Brad Pitt và nhiều phim khác.

Siêu quậy có bầu

Khởi chiếu: 20/9/2019

Thể loại: hài, học đường, tình cảm

Diễn viên: Đỗ An, Han Sara, Đức Thịnh, Thanh Thúy...

Hạ An là một nữ sinh nổi bật trong trường nhờ học giỏi và chơi thể thao xuất sắc. Sau một lần "vượt rào" ở tuổi 17, cô nàng dính bầu, Rơi vào nhiều tình huống trớ trêu tại trường học, Hạ An nhận được sự giúp đỡ, động viên từ một thầy giáo trẻ.

Teaser Siêu quậy có bầu

Giải mã bí ấn ngân hà | Ad Astra

Khởi chiếu: 20/9/2019

Thể loại: viễn tưởng, tâm lý

Diễn viên: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy

Phi hành gia Roy McBride tới rìa hệ mặt trời để tìm người cha mất tích. Tại đây, anh phát hiện ra bí mật quan trọng liên quan tới sự tồn vong của nhân loại.

Trailer Ad Astra

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi

Khởi chiếu: 27/9/2019

Thể loại: tình cảm, âm nhạc

Diễn viên: Hà Quốc Hoàng, Trần Lê Thúy Vy

Phim kể về câu chuyện của Thanh và Tâm - hai người trẻ lạc lõng giữa Sài Gòn, qua đó khắc họa một phần âm nhạc indie đương đại.

Teaser Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi

Người lạ ơi

Khởi chiếu: 13/9/2019

Thể loại: tình cảm, hài

Diễn viên: Karik, Thùy Anh, Huy Khánh, Trương Thế Vinh, NSƯT Mỹ Duyên, Trịnh Thảo...

Đăng DJ nổi tiếng đào hoa, trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh với các cô gái. Một ngày nọ, một cô gái bất ngờ xuất hiện, tự xưng là đến từ hành tinh khác và đề nghị "động phòng" cùng anh.

Trailer phim Người lạ ơi

Gã hề ma quái 2 | IT 2

Khởi chiếu: 6/9/2019

Thể loại: kinh dị

Diễn viên: Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer

Bộ phim nối tiếp câu chuyện phần 1 với mốc thời gian 27 năm sau. Nhóm bạn giờ đã trưởng thành nhưng nỗi ám ảnh về ma hề Pennywise chưa khi nào nguôi ngoai trong ký ức của họ. Cùng lúc này, gã hề xuất hiện trở lại.

Trailer IT 2

Ngày hôm qua | Yesterday

Khởi chiếu: 20/9/2019

Thể loại: tâm lý, âm nhạc

Diễn viên: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Ana de Armas

Jack Malik đam mê viết nhạc và thần tượng nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Một ngày nọ, The Beatles bốc hơi khỏi cuộc sống đời thực, không ai biết tới họ ngoại trừ Jack. Nhờ những sáng tác nổi tiếng của The Beatles, anh chàng vô tình trở nên nổi tiếng.

Trailer Yesterday

Sứ mệnh nội gián 2 | Line Walker 2

Khởi chiếu: 6/9/2019

Thể loại: hình sự, hành động

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy, Ngô Trấn Vũ

Đây là phần 2 của phiên bản điện ảnh phóng tác từ phim Mất dấu (Sứ đồ hành giả của TVB), xoay quanh việc nhóm cảnh sát nội gián bảo vệ nhân chứng và triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em.

Trailer Sứ mệnh nội gián 2

Thách yêu 2 năm | Love Battle

Khởi chiếu: 13/9/2019

Thể loại: tình cảm, hài

Diễn viên: Kawin Imanothai, Esther Supreeleela

Tan là chàng trai thực tế, không tin vào tình yêu. Anh sáng tạo ra loại bảo hiểm tình yêu "Yêu 2 năm đảm bảo hoàn tiền" và tìm mọi cách khiến các cặp khách hàng đổ vỡ để nhờ đó làm giàu. Đối lập với Tan, cô nàng Jeed có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu trường cửu. Cô cố gắng giúp các cặp đôi duy trì tình cảm để đánh bại Tan.

Thách yêu 2 năm

Khoản vay sinh tử | 70 Big Ones

Khởi chiếu: 6/9/2019

Thể loại: kỳ bí

Diễn viên: Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva, Bárbara Goenaga, Daniel Pérez Prada

Con gái bị bắt cóc, Raquel tới ngân hàng vay số tiền lớn để chuộc con. Đúng lúc đó, ngân hàng bị hai kẻ cướp tấn công. Raquel tìm cách để bảo toàn tính mạng và túi tiền.

Trailer Khoản vay sinh tử

Shin - Cậu bé bút chì: Chuyến trăng mật bão táp | Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi

Khởi chiếu: 6/9/2019

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, gia đình, hài

Gia đình Shin cùng nhau đi du lịch ở Australia. Những tưởng cả nhà cùng được tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, bố Hiroshi không may mất tích khiến các thành viên còn lại bước vào cuộc chiến với đám săn lùng kho báu để cứu bố.

Trailer Shin: Chuyến trăng mật bão táp

Người tuyết bé nhỏ | Abominable

Khởi chiếu: 13/9/2019

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu

Trên đường từ Thượng Hải tới vùng núi Himalaya, nhóm thám hiểm có cuộc gặp gỡ vỡ người tuyết Yeti. Họ cùng nhau chiến đấu với một sinh vật ma thuật.

Trailer Người tuyết bé nhỏ

Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo | The Art of Racing in the Rain

Khởi chiếu: 13/9/2019

Thể loại: phiêu lưu, tâm lý

Diễn viên: Milo Ventimiglia, Kevin Costner, Amanda Seyfried, Martin Donovan, Ian Lake

Bộ phim đi theo lời kể của chú chó Enzo. Sống cùng gia đình của tay Denny khiến Enzo cũng yêu thích môn thể thao đua xe. Cuộc đời của chú chó cũng bước sang ngã rẽ vì những vòng đua.

Trailer Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo

