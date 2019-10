Oanh Kiều từng bị mắng khi đóng quần chúng 0 Trước 'Tiếng sét trong mưa', Oanh Kiều từng đóng nhiều phim nhưng sự nghiệp bình lặng, nhiều lần mất vai phút chót, bị la mắng khi đóng phim 'Bỗng dưng muốn khóc'.

Oanh Kiều đóng vai Phượng - con gái của Thị Bình (Nhật Kim Anh) - trong Tiếng sét trong mưa.

- Hiệu ứng của phim ‘Tiếng sét trong mưa’ khiến cuộc sống và công việc của chị thay đổi thế nào?

- Cùng lúc này, tôi có ba phim lên sóng, trong đó Bán chồng và Tiếng sét trong mưa nhận được nhiều sự quan tâm. Khi tôi ra đường, nhiều khán giả nhận ra tôi hơn trước đây, tỏ ra thích thú vì gặp tôi ngoài đời. Họ gọi tôi là Phượng (vai trong Tiếng sét trong mưa), hoặc là Nương (vai trong Bán chồng). Trên Facebook của tôi, khán giả bình luận rất tích cực về hai bộ phim này.

Tôi cảm thấy vui khi được là một phần của dự án thành công, nhưng có lẽ đây cũng là kết quả sau một quá trình dài tôi cố gắng, bỏ nhiều tâm sức với nghề. Các phim này tôi đều tham gia từ lâu rồi nhưng trùng hợp chiếu khá gần nhau. Khoảng thời gian này là một dấu mốc đẹp trong sự nghiệp của tôi.

- Cát-xê và hợp đồng diễn xuất của chị thay đổi thế nào sau phim này?

- Sau nhiều năm vào nghề, tôi nhận mức cát-xê xứng đáng với mỗi bước tiến của bản thân, nhưng tạm thời chưa có sự tăng vọt nào quá lớn để gây chú ý. Còn với công việc, tôi vẫn nhận phim đều. Các dự án mới hoàn thành hoặc đang bấm máy đều được tôi nhận trước khi Tiếng sét trong mưa ra mắt.

- Chị đóng phim đã lâu nhưng tên tuổi bình lặng, chưa bật lên được thành sao hạng A. Nhìn nhiều đồng nghiệp bằng tuổi, kém tuổi có danh tiếng hơn, chị thấy sao?

- 10 năm đi diễn, tôi chứng kiến nhiều người bạn, đồng nghiệp rút lui khỏi showbiz để lập gia đình, làm nghề khác, còn tôi tới bây giờ nhiều khi vẫn được gọi là diễn viên trẻ, diễn viên mới. Đó là may mắn của tôi nên tôi trân trọng và cố gắng đi đường dài hơn. Có thể trước đây do tôi diễn xuất còn non so với bạn bè nên chưa thể bật lên như họ. Tôi nghĩ hiện tại là thời điểm chín muồi để mình phát triển hơn.

Chuyện bỏ nghề thì tôi chưa từng nghĩ đến đâu, vì tôi mê nghề diễn lắm. Với lại, tôi quan niệm "một nghề chín còn hơn chín nghề". Tôi không có nghề tay trái, không làm diễn viên thì không biết làm gì để sống.

- Từ ‘Dạ cổ hoài lang’, ‘Cô Ba Sài Gòn’ tới ‘Bán chồng’, ‘Tiếng sét trong mưa’, hầu như vai nào của chị cũng hiền lành, chịu khổ. Chị có cho rằng mình lựa chọn quá an toàn nên khó tạo sự đột phá?

- Đúng là nhiều người nói tôi đang tự đóng khung hình tượng. Một phần là tôi an toàn, một phần là các đạo diễn, nhà sản xuất an toàn, không dám giao dạng vai khác cho tôi, bởi vẻ ngoài và tính cách tôi cũng lành và trầm. Tuy nhiên thời gian tới, khán giả sẽ thấy tôi có một vài vai diễn rất khác biệt, trong phim truyền hình Đò xuôi vạn lý, phim điện ảnh Nắng 3, Vô diện sát nhân... Ngoài ra, tôi đăng ký học nhảy, học ngoại ngữ và nhiều kỹ năng khác để giải phóng cơ thể, mở mang đầu óc và dễ hóa thân thành nhiều dạng vai hơn.

Oanh Kiều ngoài đời.

- Với tính cách hiền lành như vậy, những ngày mới đến Sài Gòn lập nghiệp, chị từng gặp những khó khăn nào?

- Thời mới vào đại học, tôi cố thay đổi tính nhút nhát cố hữu để xin làm diễn viên quần chúng, từ phim sinh viên tới các dự án chuyên nghiệp. Lần đóng phim Bỗng dung muốn khóc, không nhớ tôi khù khờ thế nào mà bị mấy anh chị quản lý diễn viên quần chúng chửi mắng rất nặng lời. Lúc đó không cam tâm, tôi nghĩ mình cũng được ăn học đàng hoàng, tại sao phải đi đóng quần chúng, mà đã đóng quần chúng còn để bị chửi. Vậy là tôi không còn đi đóng quần chúng nữa, tập trung học và tìm dần các vai diễn tử tế, từ 1-2 phân đoạn rồi nhiều dần lên.

Không ít lần, tôi tưởng được chọn nhưng mất vai ở phút chót. Chuyện này dễ hiểu thôi vì tôi chưa có tiếng tăm. Thường mỗi tuyến vai, nhà sản xuất có ba lựa chọn, khi những người nổi tiếng hơn không nhận, họ mới chọn tới tôi. Nhiều khi tôi cũng tủi thân lắm, nhưng chỉ biết tự động viên mình nhẫn nại.

- Vậy còn những chuyện chèn ép, bắt nạt, những lời gạ gẫm khiếm nhã có tìm đến chị?

- Ngày xưa, tôi nghe nhiều chuyện bắt nạt, tranh giành vai diễn làm tôi thấy nghề diễn viên quá phức tạp. Nhưng từ khi đi làm tới giờ, tôi may mắn chưa gặp phải mấy chuyện này.

Còn lời đề nghị khiếm nhã thì có. Đó là lúc tôi học năm nhất, còn ngây thơ lắm. Một nhà làm phim nói với tôi: "Nếu em làm bạn gái anh, có phim nào anh cũng cho em đóng chính". Câu này y chang trong nhiều chuyện tôi nghe kể trước đó. Tôi hỏi lại: "Anh nói vậy nghĩa là em không có tài năng gì, phải yêu anh mới có vai hả? Vậy anh đợi em chừng nào có tài, em đóng phim của anh". Nghe vậy, anh ấy rất tôn trọng tôi và sau này khi đám cưới, anh ấy vẫn mời tôi đến dự, tôi cũng bỏ qua chuyện cũ.

- Sau nhiều năm làm diễn viên, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Bản tính, lối sống của tôi không thay đổi nhiều, có khác chăng chỉ là tôi ý thức được mình cũng có chỗ đứng, giá trị nhất định trong xã hội. Về tài chính, tôi thấy mình đủ sống, nhưng để tìm được nơi ở cố định ở đất Sài Gòn này, tôi vẫn còn phải phấn đấu.

- Trên phim, chị gặp nhiều sóng gió trong tình yêu. Còn ở ngoài đời, chuyện tình cảm của chị thế nào?

- Hiện giờ, tôi không ở trong mối quan hệ nào cả. Còn những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa.

Cảnh hôn Oanh Kiều - Quốc Huy phim Tiếng sét trong mưa Một cảnh tình tứ của Oanh Kiều với Quốc Huy trong phim Tiếng sét trong mưa

Phong Kiều