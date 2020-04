Nữ rapper đột tử ở tuổi 25 0 MỹRapper kiêm người mẫu Chynna Rogers qua đời tại nhà riêng ở Philadelphia ngày 8/4 với nguyên nhân chưa được xác định.

"Chynna được yêu thương sâu sắc và sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi", đại diện của gia đình nữ ca sĩ chia sẻ. Cô qua đời lặng lẽ ở tuổi 25 giữa những ngày dịch bệnh.

Chynna trong một buổi biểu diễn.

Bốn tháng trước, Chynna phát hành đĩa EP If I Die First. Cô là người mẫu từ năm 14 tuổi, từng ký hợp đồng với công ty Ford Models.

Với niềm đam mê âm nhạc, Chynna đã gặp gỡ rapper A$AP Yams để xin được cố vấn trước khi anh qua đời vào năm 2015. Cô ký hợp đồng âm nhạc với A$AP Mob và phát hành ca khúc đầu tiên năm 2013 mang tên Selfie. Thành công của bài rap này tạo động lực cho Chynna tiếp tục sáng tác và ra mắt nhiều đĩa đơn như I’m Not Here, This Isn’t Happening năm 2015 và Music 2 Die 2 năm 2016.

Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu.

Trong cuộc sống riêng, Chynna từng tiết lộ cô chiến đấu với chứng nghiện thuốc giảm đau và ma túy. Năm ngoái, nữ rapper cai nghiện thành công nhưng cô chịu đựng nỗi đau khác là mẹ qua đời. Chynna nói âm nhạc là một lối thoát cho cô và là nơi trút bỏ mọi nỗi niềm.

Hoài Vũ