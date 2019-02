Nữ ca sĩ trẻ gây sốc khi xăm mặt Harry Styles lên má

Nữ ca sĩ gốc New Zealand, Kelsy Karter, vừa làm điều "có một không ai" để bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt dành cho ngôi sao thần tượng Harry Styles. Người đẹp 24 tuổi đã xăm khuôn mặt thành viên One Direction lên má phải của cô.

Kelsy khắc trên má bóng hình của Harry Styles.

Nghệ sĩ xăm hình Romeo Lacoste ở Los Angeles đã rất sốc khi Kelsy Karter đến studio của anh và đưa ra lời đề nghị này. "Không thể tin nổi là Kelsy Karter vừa xăm hình Harry Styles lên mặt cô ấy", Romeo chia sẻ cùng bức ảnh chụp "tác phẩm nghệ thuật" của anh trên Instagram.

Hồi đầu năm nay, Kelsy Karter đã bóng gió về việc khắc hình ảnh của Harry lên cơ thể cô. "Cuối cùng tôi cũng biết sẽ làm gì vào sinh nhật sắp tới của anh ấy", Kelsy viết. Sau đó cô tweet: "Đây là năm 2019 và Harry Styles vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất".

Nghệ sĩ xăm hình Romeo Lacoste khẳng định khó ai có thể làm điều như nữ ca sĩ trẻ này.

Kelsy Karter đã ám ảnh về hoàng tử nhạc pop Anh từ lâu khi người đẹp này từng sáng tác ca khúc mang tên Harry. Trong bài hát có câu: "Harry, em sẽ làm anh yêu em và anh sẽ làm bữa sáng cho em".

Nữ ca sĩ xứ kiwi tâm sự trên tạp chí iD: "Điều tôi yêu thích nhất ở Harry từ phương diện nghề nghiệp đó chính là anh ấy thực sự là một ngôi sao nhạc pop nổi bật nhất, anh ấy đã tự gây dựng sự nghiệp và làm một album nhạc rock cổ điển. Vì điều đó, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi cũng mong có được sự nghiệp như Harry. Tôi cảm thấy như mình là một phiên bản nữ của anh ấy".

Kelsy Karter được biết đến ở Mỹ với đĩa EP Kiss The Boys, đĩa đơn God Knows I Tried phát hành năm ngoái và đã sáng tác nhạc phim cho series truyền hình 12 Monkeys. Cô từng rời New Zealand tới Los Angeles lập nghiệp từ năm 17 tuổi. "Tôi chuyển đến Mỹ để tìm kiếm cơ hội diễn xuất và âm nhạc trở thành suối nguồn của tôi. Rock & roll là niềm đam mê của tôi. Tôi thực sự muốn làm việc với Harry. Anh đang ở đâu? Đây là lời nhắn nhủ của em: Em mong có một ca khúc trong album của anh", cô nói.