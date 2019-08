NSX phim của Song Hye Kyo, IU bị cáo buộc quỵt tiền lương

Hôm 15/7, một nhân viên công ty Human Art - đơn vị phụ trách thiết kế và thi công bối cảnh cho nhiều phim Hàn - đăng trên một trang mạng xã hội: "Đoàn phim Khách sạn huyền bí, hãy trả 22,5 triệu Won (khoảng 19.100 USD). Đã 8 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi chưa được trả lương lần nào. Tôi và bạn tôi bị nợ tổng cộng 22,5 triệu Won".

Khách sạn huyền bí (Hotel del Luna) là series đang thu hút gần đây của truyền hình Hàn Quốc, có sự góp mặt của nữ ca sĩ IU và nam diễn viên Yeo Jin Goo.

IU và Yeo Jin Goo đang được yêu thích trong phim Khách sạn huyền bí.

Người này cho biết thêm, thù lao họ làm việc cho phim Gặp gỡ (Encounter) do Song Hye Kyo và Park Bo Gum đóng chính, cùng một dự án phim chiếu mạng thực hiện trước đó đều bị trì hoãn, dù phim thực hiện từ mùa hè năm ngoái.

"Tôi chưa một lần được trả tiền đúng hạn. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, các khoản lương của tôi liên tục bị đẩy lùi. Nếu tôi tiếp tục làm việc, số tiền này còn nhân lên nhiều hơn, vậy nên tôi đã bỏ việc", người này nhấn mạnh.

Phim Gặp gỡ của Song Hye Kyo bị khiếu nại chưa trả tiền lương cho thành viên đoàn.

Vào tháng 3, người viết bài đã đệ đơn lên Bộ Lao động Hàn Quốc để khiếu nại về sự việc. Công ty Human Art hứa chi trả toàn bộ số tiền còn thiếu nếu người này rút đơn kiện. Tuy nhiên, người này không đồng ý, giám đốc công ty Human Art tuyên bố "thanh toán càng muộn càng tốt".

Trước lời tố cáo trên mạng, nhà sản xuất phim Gặp gỡ khẳng định, họ đã hoàn tất chi phí cho Human Art, nhân viên của đội thiết kế và thi công không nhận được tiền là vấn đề của công ty này.

Gần đây, truyền hình Hàn Quốc vướng nhiều cáo buộc. Hồi tháng 4, phim Biên niên ký Arthdal (Song Joong Ki, Jang Dong Gun đóng) bị tố cáo bóc lột lao động, bắt nhân viên làm việc quá số giờ quy định trong điều kiện thiếu an toàn dẫn tới bị thương. Cuối tháng 6, nữ diễn viên Lee Yeol Eum đối diện án tù vì bắt và ăn sò tai tượng quý hiếm ở vùng biển Thái, khi ghi hình show thực tế The Law of Jungle.

Phong Kiều (Theo Soompi)