Nỗi lòng sao Việt xa con mùa dịch 0 Lòng Diệu Hoa, Thu Hoài, Diễm My... chẳng thể yên vì con ở nước ngoài còn Thu Quỳnh, Thuý Diễm không thể gần con mỗi ngày vì sợ mang bệnh về nhà.

Thay vì về Việt Nam đoàn tụ cùng bố mẹ, con của Diệu Hoa, Thu Hoài, Diễm My... quyết định ở lại nước ngoài, tự chăm sóc bản thân. Khi Covid-19 bắt đầu lan rộng ở Mỹ, hoa hậu Diệu Hoa từng bày tỏ mong muốn các con Diệu My, Diệu Ly và Hoàng Phi trở về nước để cả nhà quây quần bên nhau. Tuy nhiên, cả ba cho rằng việc di chuyển bằng máy bay ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống, không đảm bảo được việc học nên đã xin bố mẹ cho ở lại. Họ sống chung trong một căn hộ thuê ở New York, hàng ngày vẫn làm việc hoặc học online. Tôn trọng quyết định của con, chị đồng ý.

Biết rằng các con có thể chăm sóc nhau rất tốt nhưng hoa hậu Diệu Hoa vẫn nhiều âu lo vì New York, nơi các con chị sinh sống đã trở thành tâm dịch của thế giới với số ca lây nhiễm tăng nhanh chóng mặt. Lòng như lửa đốt, chị gọi sang Mỹ mỗi ngày để dặn dò các con đừng đi đâu, phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài... Được các con trấn an và cập nhật tình hình thường xuyên, chị mới bớt lo lắng.

Vợ chồng hoa hậu Diệu Hoa bên ba con trong bức ảnh kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Giống hoa hậu Diệu Hoa, hoa hậu Thu Hoài cũng stress nặng nề, lo lắng tới mất ngủ, đấu tranh tâm lý nhiều lần khi con gái Hisu muốn ở lại Mỹ khi dịch bùng phát. Cuối cùng, chị ủng hộ lựa chọn của con khi nghe Hsiu phân tích về khả năng lây nhiễm bệnh ở sân bây và không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy đến cho bản thân cũng như gia đình, cộng đồng. Lo lắng của Thu Hoài dần được xoa dịu vì Hisu tự lập, luôn biết chăm sóc bản thân. Khi ở nhà phòng dịch, con gái Thu Hoài học bài, luyện tập thể thao, mua đồ online.

Nhiều nghệ sĩ khác như Diễm My, MC Thanh Mai, Quỳnh Hương cũng có con học tập ở nước ngoài và không về Việt Nam thời gian này. Hai con gái Thuỳ My, Quế My của Diễm My, con gái Alex của MC Thanh Mai đều ở Mỹ còn con trai Gia Toại của MC Quỳnh Hương ở Anh... Dù lo lắng, các bà mẹ vẫn tôn trọng, tin tưởng vào điều các con lựa chọn.

Con gái Wendy làm y tá trong một bệnh viện ở Mỹ, hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nên nỗi lo càng rình rập Phi Nhung nhiều hơn. Nghe con kể ngày càng có nhiều người dương tính nCoV nhập viện, nữ ca sĩ mất ngủ. Hai mẹ con trái múi giờ nên đêm nào Phi Nhung cũng chờ Wendy đến chỗ làm, đến khi con gái "mắng cho", nữ ca sĩ mới chịu đi ngủ. Thấy mẹ khóc, nhiều lúc mất bình tĩnh nên Wendy lo ngược lại cho mẹ. Cô dặn mẹ đừng đọc những thông tin không đúng sự thật và phải giữ sức khoẻ để mình khỏi phân tâm. "Mẹ đừng lo lắng quá, làm con sợ mẹ hơn virus Covid-19 nữa đó mẹ", Wendy nhắn.

Con gái Phi Nhung làm y tá tại Mỹ.

Wendy đang căng thẳng chống dịch, không có thời gian nấu nướng nên Phi Nhung nhờ diễn viên Hoài Tâm nấu đồ ăn sẵn mang đến cho con. Khác biệt múi giờ nhưng hai mẹ con nữ ca sĩ vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ và công việc hàng ngày. Khi biết bệnh viện của con thiếu khẩu trang, mỗi y bác sĩ chỉ được dùng một chiếc mỗi ngày, chị nhờ bạn bè bên Mỹ gom 400 chiếc gửi vào cho Wendy. Nhận được khẩu trang mẹ gửi, Wendy rất mừng và lập tức mang đi chia sẻ cho bạn bè.

Không ở nước ngoài nhưng Thu Quỳnh và Thuý Diễm cũng phải xa con vì Covid-19. Từ khi trở lại đoàn phim Cát đỏ ở Bình Thuận cách đây hơn hai tháng, diễn viên Thuý Diễm chưa thể về nhà để gặp con trai Bảo Bảo. Gặp nhiều người ngoài xã hội, sợ mình có thể mang virus về nhà nên nữ diễn viên cố gắng tự cách ly với gia đình. Khi bộ phim đóng máy vào ngày 12/4, Thuý Diễm cũng chẳng thể về ngay vì lệnh giãn cách xã hội vẫn chưa kết thúc.

Trong hơn hai tháng xa nhà, Thuý Diễm không đếm nổi những lần rơi nước mắt vì nhớ con nhưng chỉ có thể trò chuyện, nhìn Bảo Bảo qua camera. Nữ diễn viên tin tưởng vào sự đảm đang của ông xã Lương Thế Thành cũng như sự giúp đỡ của bố mẹ chồng nhưng sự xa cách nhiều khi khiến cô không chịu nổi. Giờ cô chỉ mong móng từng ngày, từng giờ để được đoàn tụ với cả nhà, đặc biệt là con trai Bảo Bảo.

Thu Quỳnh tự cách ly với con trai khi đóng phim 'Những ngày không quên'

Thu Quỳnh cũng tự cách ly với con từ khi tham gia phim truyền hình Những ngày không quên giữa mùa dịch. Cô ở tại căn chung cư mới mua, còn bé ở với ông bà ngoại. Hai mẹ con cách nhau năm phút chạy xe nhưng chỉ có thể giao tiếp qua Facetime. Mỗi lần gọi điện và nghe những câu hỏi ngây thơ cùng lời năn nỉ "Mẹ cho con về nhà đi, con nhớ mẹ lắm rồi", Thu Quỳnh chỉ muốn chạy đến ôm con ngay lập tức nhưng không dám. Cô động viên con chịu khó chờ đến lúc cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, chính cô cũng chưa rõ ngày đó là bao giờ mà chỉ mong nó sớm đến.