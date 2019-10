Nicki Minaj khoe nhẫn cưới 1 triệu USD 0 Nữ hoàng nhạc rap Nicki Minaj được chồng sắp cưới tặng chiếc nhẫn đính viên kim cương hình vuông cỡ lớn trị giá 1 triệu USD.

Trong video chia sẻ trên Instagram tối 30/10, Nicki Minaj khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út. Nữ ca sĩ 36 tuổi tiết lộ cô không mua nhẫn mà đây là món quà chồng sắp cưới, Kenneth Petty, tặng. Nicki đeo nhẫn đính viên kim cương lớn trong khi nhẫn của Kenneth nạm những viên kim cương nhỏ xung quanh.

Nicki Minaj khoe nhẫn cưới.

Theo TMZ, Kenneth đã lên ý tưởng thiết kế cặp nhẫn cưới từ vài tháng trước. Anh đặt hàng công ty trang sức Rafaello And Co ở New York. Một chuyên gia trang sức cho biết viên kim cương trên nhẫn của Nicki Minaj to hiếm thấy, đẹp không tì vết và có giá ước tính khoảng 1 triệu USD.

Cặp nhẫn trị giá triệu đô của vợ chồng Nicki Minaj.

Nicki Minaj và Kenneth Petty nộp đơn đăng ký kết hôn từ tháng 8. Hôm 21/10, Nicki thông báo với người hâm mộ cô đã chính thức trở thành "bà Petty". Tuy nhiên, nữ ca sĩ chờ thời gian thích hợp mới tổ chức đám cưới.

Hiện tại, Nicki dừng sự nghiệp để dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân và chăm sóc gia đình. Cô nhắn gửi các fan hôm 5/9: "Tôi đã quyết định giải nghệ và lập gia đình. Tôi biết giờ các bạn đều đang hạnh phúc. Với các fan của tôi, hãy ủng hộ tôi cho đến hơi thở cuối cùng nhé. Yêu các bạn trọn đời!".

Hoài Vũ (Theo People)