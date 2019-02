Những quý cô tuổi Hợi của showbiz Việt

Huyền My sinh năm 1995, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau khi đăng quang, cô đầu tư xây dựng hình ảnh và trở thành gương mặt đắt show event của khu vực phía Bắc. Năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và lọt vào top 10 chung cuộc. Năm qua, cô thử sức lĩnh vực điện ảnh với vai đầu tay trong phim Myanmar 'Bridge of clouds'.