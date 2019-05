Những phim Hàn dựa trên các sự kiện có thật 0 Câu chuyện về gã giết người trong 'Hồi ức kẻ sát nhân' và chuyện xâm hại tình dục trẻ em khuyết tật trong 'Silenced' khiến nhiều người phải nổi da gà.

Silenced

Silenced (Dogani) là một bộ phim tâm lý xã hội được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kong Ji-young xuất bản năm 2009. Cả bộ phim và cuốn tiểu thuyết đều dựa trên câu chuyện có thật xảy ra từ năm 2000 đến 2005 tại trường học dành cho trẻ em khiếm thính tại Inhwa, Gwangju, Hàn Quốc. Phim được ra mắt vào năm 2011 và thu hút được nhiều sự chú ý từ khán giả sau một tháng công chiếu.

Những phim Hàn dựa trên những sự kiện có thật gây sốc Trailer phim 'Silenced'

Phim kể về hành trình tìm ra sự thật đầy gian khổ và ám ảnh của Kang In Ho (Gong Yoo), một thầy giáo trẻ mới được bổ nhiệm về dạy nghệ thuật tại trường dành cho trẻ câm điếc ở thành phố Mujin. Tại đây, anh vô tình gặp Yoo Jin (Jung Yu Mi), cô gái đang làm việc tại Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền thành phố Mujin. Trong quá trình dạy và tiếp xúc với học sinh khiếm thính, In Ho cảm nhận được sự kỳ lạ trong thái độ của những đứa trẻ này. Sau đó, hai người dần phát hiện ra những bí mật đen tối và đầy tội lỗi được che giấu trong nhà trường. Nhiều học sinh không chỉ bị bạo hành, đánh đập mà còn bị lạm dụng tình dục bởi những nhân vật cấp cao trong trường. In Ho và Yu Mi muốn giúp đỡ những đứa trẻ nên đã mạnh dạn đưa vụ việc ra ánh sáng, tuy nhiên liệu công lý có đứng về phía hai người?

Bộ phim đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích và yêu cầu đòi lại công lý cho các em bé khuyết tật đã nổ ra tại Hàn Quốc. Ủy ban Chống bạo lực tình dục đã kêu gọi cộng đồng mạng tham gia ký tên yêu cầu lật lại vụ án, đòi xét xử công minh. Chỉ trong vài ngày, đã có hơn 50.000 chữ ký của nhiều người dân đến từ khắp mọi nơi ở Hàn Quốc. Mọi nỗ lực của những người tham gia đấu tranh đã được đền đáp xứng đáng, điều kỳ diệu đã đến vào tháng 10/2011 khi quốc hội Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật sửa đổi về tội phạm tình dục hay còn gọi là "Luật Dogani". Trước đây, tội phạm hiếp dâm người khuyết tật bị kết án 7-10 năm thì giờ lên đến mức án tù chung thân.

The Chaser

Năm 2008, đạo diễn Na Hong Jin thực hiện phim điện ảnh The Chaser lấy cảm hứng từ vụ án kẻ giết người hàng loạt Yoo Young Chul. Nội dung phim xoay quanh cuộc săn đuổi giữa viên cảnh sát về hưu điều hành một tiệm massage trá hình và tên sát nhân hàng loạt bắt đầu. Câu chuyện rùng mình có thật được đưa lên màn ảnh một cách khéo léo, lôi kéo lượng lớn khán giả ra rạp.

Gã tội phạm nguyên mẫu tên là Yoo Young Chul sinh năm 1970. Anh bước chân vào con đường tội phạm từ khi còn trẻ và từng phải ngồi tù vì nhiều tội danh như giả mạo, ăn trộm, lấy cắp danh tính. Đau khổ vì bị vợ bỏ rơi lúc chưa mãn hạn tù, Young Chul lên kế hoạch giết người để trả thù đời. Sau khi ra tù, tên giết người quay trở lại con đường tội phạm với những tội ác nặng hơn như ấu dâm, cung cấp phim khiêu dâm trẻ em. Vì cuộc sống nghèo khổ, khó khăn nên Young Chul ác cảm với những người đàn ông giàu có và bắt đầu hành vi giết người man rợ với nhóm người này từ tháng 9/2003.

Hầu hết nạn nhân của Yoo Young Chul đều là những người giàu có, sinh sống ở khu vực đắt đỏ tại Seoul như quận Gangnam. Sau mỗi vụ giết người, gã luôn dựng hiện trường giả như vụ trộm cướp để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Khi các vụ án bắt đầu trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát và được chính phủ đặc biệt quan tâm, Yoo Young Chul chuyển hướng sang sát hại những người phụ nữ bán dâm, dưới vỏ bọc hành nghề massage. Bắt đầu từ tháng 3/2004, hắn gọi nhiều gái mại dâm đến nhà riêng nằm ở phía Tây thành phố Seoul để quan hệ tình dục rồi đánh đập họ đến chết bằng búa. Với những vụ giết người sau này, Yoo Young Chul càng tỏ ra máu lạnh hơn. Hắn cắt nhỏ xác nạn nhân cũng như hủy hoại mặt của họ nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra. Giết người xong, tên sát nhân bình tĩnh đem chôn các phần thân thể rải rác ở những vùng núi hẻo lánh khắp thành phố.

the chaser Trailer 'The chaser'

Tháng 7/2004, chủ tiệm massage bắt đầu để ý đến việc trong số những cô gái được Young Chul gọi đều một đi không trở lại. Người này sau đó đã liên lạc với phía cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đặt lịch massage từ Yoo Young Chul. Sau đó, cơ quan chức năng đã mai phục tại nhà riêng của tên sát nhân và bắt giữ hắn khi phát hiện âm mưu giết người. Trước vành móng ngựa, Yoo Chul thú nhận đã sát hại hơn 20 người và thừa nhận ăn nội tạng của 4 nạn nhân. Tên giết người bị kết án tử hình vào ngày 13/12/2004 nhưng chỉ bị chịu án chung thân vì sau năm 1997 chính phủ Hàn Quốc không thực hiện bất kỳ vụ tử hình nào.

Hồi ức của kẻ sát nhân

Bộ phim trinh thám, kinh dị lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt của đạo diễn Bong Joon Ho đã gặt hái được nhiều thành công vang dội sau khi ra mắt. Bộ phim mở đầu bằng cảnh một cánh đồng lúa vàng - hình ảnh đặc trưng của thôn quê Hàn Quốc thập niên 80 nhưng đằng sau cảnh yên bình ấy lại là một câu chuyện giật gân, đáng sợ. Hai thám tử địa phương là Park Doo Man và Cho Yong Koo đang trên đường tới hiện trường một vụ án mạng khủng khiếp. Người dân phát hiện ra xác một người phụ nữ xinh đẹp bị hãm hiếp và giết hại dã man. Tuy nhiên, khi chưa kịp tìm ra thủ phạm thì ngày càng có thêm nhiều cô gái khác bị chết theo cách y hệt những vụ án trước. Tích cực điều tra nhưng hai thám tử dần rơi vào bế tắc vì hung thủ quá tinh vi và công nghệ điều tra còn thô sơ.

Ngoài đời thực, mở đầu cho vụ án giết người man rợ này là cái chết của bà Lee 71 tuổi được phát hiện trong tình trạng đã tử vong do bị thắt cổ và phần dưới cơ thể không mảnh vải che thân tại một khu vực thuộc thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó đến năm 1991, chỉ trong vòng 5 năm, lần lượt 9 nạn nhân còn lại từ độ tuổi 13 đến 69 lần lượt bị giết hại.Đặc điểm chung của những vụ án giết người hàng loạt này nằm ở chỗ tất cả nạn nhân đều là nữ và bị giết chết với cùng 1 phương thức thắt cổ. Một số nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng bức và 4 người trong số đó bị phát hiện trong tình trạng cơ thể chi chít vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát còn tìm thấy trong âm hộ của nạn nhân mẫu dịch cơ thể, tóc, tàn thuốc lá... nhưng tất cả đều không giúp xác định danh tính chính xác của kẻ sát nhân.

hồi ức kẻ sát nhân Trailer 'Hồi ức kẻ sát nhân'

Sau đó, duy nhất vụ án được giải quyết nhờ mẫu tóc được cho là do hung thủ để lại được thu thập từ hiện trường. Sau đó, nó được dùng làm bằng chứng quyết định, xác định hung thủ là một nam thanh niên 22 tuổi tên Yoon Mo. Người này sau đó nhận án tù chung thân nhưng không liên quan đến những vụ gây án khác. Chính phủ Hàn Quốc đã huy động toàn bộ nguồn nhân lực để tìm ra hung thủ, trấn an lòng dân. 180.000 cảnh sát trong tổng số hơn 2 triệu nhân viên chức năng tham gia điều tra. Tuy nhiên, công sức của các cơ quan chức năng đều đổ sông đổ bể, bộ mặt của tên sát thủ máu lạnh mãi mãi vẫn là dấu hỏi lớn đối với tất cả người dân Hàn Quốc. Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong khép lại như một uẩn khúc không có lời giải đáp vào năm 2006.

Vụ giết người ở Itaewon

Bộ phim Vụ giết người ở Itaewon dựa trên câu chuyện đẫm máu có thật ở quận Itaewon năm 1997. Ngày 3/4 cùng năm, người dân phát hiện thấy xác chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc có tên là Cho Chong Pil, 22 tuổi, trên sàn nhà vệ sinh của nhà hàng Burger King tại Itaewon. Hai đối tượng tình nghi đã bị bắt là Edward Lee và Arthur Patterson, hai người Mỹ gốc Hàn 18 tuổi, đang tham dự sinh nhật cùng 20 thanh thiếu niên khác tại đây. Edward Lee bị bắt trước với cổ tay dính máu và đã khai ra Arthur Patterson là hung thủ giết người. Arthur cũng bào chữa rằng Edward là kẻ chủ mưu, giết người, hắn chỉ nhận tội đồng lõa và che giấu vũ khí.

Hồi ức kẻ sát nhân Trailer 'Vụ giết người ở Itaewon'

Vì không có bằng chứng rõ ràng và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Hàn nên Edward và Arthur được thả vào năm 1998. Sau đó, hai nghi phạm đã về Mỹ ngay sau đó, vụ án rơi vào bế tắc. Tuy nhiên nhờ sự ảnh hưởng lớn từ bộ phim và do gia đình nạn nhân kiên trì trong việc đòi lại công bằng cho con trai, cảnh sát Hàn Quốc lật lại vụ án và điều tra từ đầu. Sau thời gian dài cơ quan điều tra tích cực thu gom bằng chứng, năm 2016, tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết mới vào năm 2016 xác định Arthur là hung thủ duy nhất giết hại nam sinh Cho Chong Pil và Edward là đồng lõa. Arthur bị kết án 20 năm tù cho tội ác lúc còn tuổi vị thành niên.

Đại thủy chiến

Bộ phim hành động đầy kịch tính tái hiện lại câu chuyện lịch sử có thật mà mọi người dân Hàn Quốc đều biết đến. Tác phẩm lấy bối cảnh thời đại Jo Seon dưới sự trị vì của vua Seon Jo, trong quãng thời gian Nhật Bản tiến quân xâm lược Triều Tiên. Đô đốc Yi Sun Shin, chỉ với 12 chiến thuyền dưới trướng, đã khích lệ binh sĩ chiến đấu ngoan cường, chống lại 330 chiến thuyền đến từ Nhật Bản. Bằng ý chí sắt đá phi thường, ông đã chỉ huy hải quân Triều Tiên giành chiến thắng ngoạn mục và chặn đứng đường đi của quân xâm lược.

Tuy lập công lớn cho nước nhà nhưng Sun Shin lại trở thành mối đe dọa trong mắt các nhà lãnh đạo. Anh bị các quan chức thù địch buộc tội đào ngũ, bị tước chức vụ, giam cầm và tra tấn. Sau khi được trả lại tự do, Sun Shin nhanh chóng lấy lại được niềm tin từ vua và được phong làm Chỉ huy Hải quân phía bên trái tỉnh Jeolla. Ông miệt mài làm việc, dạy dỗ, đào tạo một đội quân lính thủy tinh nhuệ và phát minh ra Tàu rùa nổi tiếng từng giúp Triều Tiên chiến thắng vang dội trong trận Myeong Nyang.

đại thủy chiến Trailer 'Đại thủy chiến'

Ở Hàn Quốc, Yi Sun Shin là một vị anh hùng dân tộc rất được kính trọng. Ông được coi là một biểu tượng về lòng dũng cảm, đức hy sinh, trí tuệ và lòng trung thành với tổ quốc. Trẻ em Hàn Quốc từ khi học vỡ lòng đã biết đến Yi Sun Shin vì ông được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Câu nói trước khi tử trận của vị anh hùng cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt: "Đừng thông báo cho mọi người biết về cái chết của tôi, điều đó sẽ làm quân ta chùn bước". Dù đã công chiếu được vài năm nhưng Đại thủy chiến vẫn là bộ phim đứng đầu danh sách các phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại "xứ sở kim chi".

