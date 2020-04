Những nghệ sĩ Việt vào trại cách ly

Sau chuyến đi Bali, quán quân The Voice 2013 Vũ Thảo My được đưa đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ở Dĩ An, Bình Dương. Nhờ vậy, Thảo My làm quen với lối sống lành mạnh: dậy sớm, ăn đủ bữa và tham gia nhiều hoạt động thể thao. 'Tôi thấy sức khoẻ mình tốt hơn rất nhiều sau 14 ngày', cô cho biết.