Những hot girl Việt lấn sân ca hát 0 Chi Pu khởi đầu bị chê bai nhưng từng bước khẳng định bản thân còn Midu đánh dấu sự trở lại bằng MV nói về người thứ ba.

Hiện nay, một số sao Việt chọn theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng nên thử sức ở nhiều vai trò. Bởi vậy, câu chuyện diễn viên, hot girl đi hát không còn quá xa lạ. Nhắc đến loạt hot girl chuyển hướng cầm micro phải kể tới Chi Pu, Midu, Kaity Nguyễn, Khả Ngân... Hầu hếu hot girl đi hát đều đối mặt lời chê lúc ban đầu nhưng một số gặt hái thành công khi kiên trì theo đuổi lĩnh vực này.

MV Anh ơi ở lại của Chi Pu MV 'Anh ơi ở lại' - Chi Pu

Năm 2013, Chi Pu nổi lên như một hiện tượng nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách thời trang ấn tượng. Cô là hot girl đình đám Hà Thành lúc bấy giờ với lượng người theo dõi trên mạng xã hội lên tới con số hàng triệu. Tham gia showbiz với nhiều vai trò như người mẫu ảnh, diễn viên, VJ, MC, Chi Pu dần có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Cô được nhận xét là nghệ sĩ đa năng và làm tốt ở nhiều vai trò.

Bốn năm sau, Chi Pu bất ngờ thông bá lấn sân ca hát. Cô gây sốt với phát ngôn: "Ở Việt Nam, cứ cầm micro lên là làm ca sĩ". Chi Pu đầu tư mạnh tay vào việc sản xuất sản phẩm âm nhạc để thể hiện quyết tâm trở thành ca sĩ. Hai MV debut với tựa đề "Từ hôm nay" (Feel like Ooh) và "Cho ta gần hơn" được ekip Hàn Quốc đầu tư kỹ lưỡng từ âm thanh đến hình ảnh. Tuy nhiên, MV vừa ra mắt đã gây tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng giọng hát của Chi Pu chưa đủ tầm làm ca sĩ. Đoạn điệp khúc "oh oh oh" trong bài "Từ hôm nay" được ví giống tiếng gà gáy, bị khán giả chế thành các video gây cười trên mạng xã hội.

Những sản phẩm tiếp theo của Chi Pu là "Em sai rồi, anh xin lỗi em đi", "Talk to me", "Mời anh vào team em" dần cải thiện đánh giá về giọng hát Chi Pu trong mắt khán giả. Ở một số MV sau, nữ ca sĩ ghi điểm với trang phục sexy, vũ đạo nóng bỏng. Đến tháng 4/2019, Chi Pu ra mắt MV "Anh ơi ở lại", lần đầu thử sức dòng nhạc ballad. Ca khúc này được coi là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của "hot girl cầm micro".

Ca sĩ - diễn viên Chi Pu.

Mới đây, Chi Pu ra mắt MV "Shh! Chỉ ta biết thôi" là nhạc phim Chị chị em em. Ca khúc là sản phẩm âm nhạc thứ hai trong năm của cô vươn đến top một trending sau "Anh ơi ở lại" ra mắt cách đó vài tháng. Cô cũng lần đầu tiên lọt vào đề cử Ngôi sao Âm nhạc của giải Ngôi sao của năm 2019, sắp tổng kết và công bố giải vào 15/1.

Hôm 30/12, Midu tổ chức họp báo giới thiệu MV mang tên "Anh nghĩ anh là ai" kết hợp cùng rapper LK. Ca khúc kể về một cô gái phát hiện bạn trai lừa gạt tình cảm nhưng thay vì trả đũa, cô học cách quên người cũ. Kịch bản được lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của Midu trong quá khứ, truyền tải thông điệp "phụ nữ hãy luôn mạnh mẽ đối diện khó khăn và tự tin tiến về phía trước". "Anh nghĩ anh là ai" thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Chỉ sau 24 giờ lên sóng, MV thu về 2,5 triệu lượt xem cùng hơn 65 nghìn lượt yêu thích trên YouTube.

MV Anh nghĩ anh là ai của Midu MV 'Anh nghĩ anh là ai' - Midu

Dù cô cho hay sản phẩm nhằm "đánh dấu 10 năm hoạt động trong làng giải trí", khẳng định không theo đuổi con đường ca hát và đây chỉ là món quà dành tặng người hâm mộ, nhưng một số khán giả hy vọng Midu sẽ tiếp tục ra ra mắt những MV khác. Với xuất thân là diễn viên, giọng hát của Midu được nhận xét tương đối ổn, dễ chịu và có tiềm năng thành công nếu lấn sân ca hát.

Sau Hồn papa, da con gái (2018), Kaity Nguyễn không nhận thêm bất cứ bộ phim nào để dành thời gian luyện thanh nhạc. Giảng viên thanh nhạc của Kaity - thầy Đăng Toàn - cho biết cô sở hữu chất giọng trong, lên nốt cao khá sáng. "Giống như vẻ bề ngoài đáng yêu, vui tươi, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu mỗi khi lắng nghe cô bé cất tiếng hát", thầy từng đánh giá. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được nhận xét là người có khiếu cảm thụ nghệ thuật tốt, nắm bắt cảm xúc nhanh.

Kaity Nguyễn chính thức phát hành MV "Nếu anh không phiền" hồi tháng 10/2019. Nội dung MV xoay quanh một ngày của cô nàng thích mộng mơ. Vào ngày buồn chán nọ, cô giết thời gian bằng việc xem lại những cuốn phim cũ. Ca khúc đầu tay của nữ diễn viên nhận lời khen là ở mức nghe được, tiết tấu đều đều, nhẹ nhàng, dễ thương và phù hợp với chất giọng của Kaity Nguyễn. Sau hai tháng lên sóng, MV "Nếu anh không phiền" đạt gần 5 triệu lượt xem cùng hơn 111 nghìn lượt thích trên YouTube.

Kaity Nguyễn.

Khả Ngân chọn dịp Tết dương lịch để tung MV "Cô gái Việt Nam". Đây là sản phẩm đánh dấu sự ra mắt của diễn viên 22 tuổi trong vai trò ca sĩ. "Cô gái Việt Nam" là ca khúc được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác riêng cho Khả Ngân và được hòa âm phối khí bởi Khắc Hưng. Khả Ngân gặp nhiều khó khăn vì chất nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vốn sâu lắng, giàu ý nghĩa biểu tượng. Dù sở hữu giọng hát trong trẻo nhưng với ca khúc này, Khả Ngân chưa tạo được dấu ấn đặc biệt. Nói về khả năng ca hát, Khả Ngân cho biết sau 4 năm tập thanh nhạc, hiện cô khá tự tin. Cô tiết lộ thêm đang có khoảng 10 ca khúc chuẩn bị ra mắt trong năm, trong số đó, có 5 bài hát được chọn để thực hiện MV.

Khả Ngân MV 'Cô gái Việt Nam' - Khả Ngân

Minh Nguyệt