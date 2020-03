Những hoạt động showbiz cuối cùng của Mai Phương

Tháng 4/2019, Mai Phương tham gia đêm nhạc phim với chủ đề "Những ngọn nến yêu thương" do Mai Thu Huyền khởi xướng để quyên góp cho Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - chữa bệnh ung thư máu tại Singapore. Dù mệt và ho nhiều, diễn viên Mai Phương vẫn cố gắng có mặt tại sự kiện với mong muốn truyền cảm hứng đến Hạnh An và nhiều bệnh nhân đang chống chọi ung thư.