Nhóm nữ đông nhất Vpop mặc hơn 100 bộ đồ trong show đầu tay 0 TP HCMTối 7/12, 27 thành viên của nhóm SGO48 thực hiện minishow đầu tiên mang tên 'Koisuru Xmas Party', chuẩn bị hơn 100 bộ đồ, giày và nhiều màn vũ đạo sôi động.

Trong đêm diễn, sân khấu, ánh sáng và trang phục biểu diễn đều được lựa chọn phù hợp với chủ đề Giáng sinh, mang màu sắc rực rỡ, bắt sáng trên sân khấu.

SGO48 mặc đồ sặc sỡ nhảy múa trên sân khấu mang không khí Giáng sinh.

Mở màn show, nhóm nhạc đông nhất Việt Nam đứng thành dàn đồng ca trong áo choàng Noel và gửi lời chào khán giả qua ca khúc tiếng Anh 'We Wish You A Merry Christmas'. Các cô gái chia sẻ, đây là lần đầu họ hát Acapella. Buổi diễn không có MC, 27 cô gái chủ động trò chuyện, tương tác với người hâm mộ và dẫn dắt các phần nội dung. Họ hòa giọng và nhảy múa với 10 ca khúc mang đậm phong cách nhạc Nhật. Khán giả bên dưới cổ vũ nhiệt tình, hát theo thần tượng, liên tục hét tên SGO48 và tên một số thành viên nổi bật.

Hơn 100 bộ đồ và chừng ấy đôi giày được chuẩn bị cho 27 cô gái.

Cũng trong minishow, SGO48 có dịp nhìn lại một năm hoạt động âm nhạc kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. 27 cô gái tâm sự về những khó khăn, bỡ ngỡ lúc đăng ký casting cũng như khi được chọn vào nhóm. Có người xấu hổ vì từng đọc sai tên SGO48, có người từng phân vân giữa lựa chọn du học hay tham gia thử thách cùng nhóm nhạc này, có người bỏ dở nghề múa để theo đuổi đam mê ca hát...

Các thành viên SGO48 bật khóc khi nhắc về kỷ niệm gắn bó với nhóm.

SGO48 là phiên bản Việt của nhóm AKB48 đến từ Nhật Bản, song hành với 15 nhóm "chị em" ở Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan... SGO48 có 27 thành viên, năm sinh trải dài từ 1997 đến 2005. Trong mỗi sản phẩm âm nhạc, nhóm chỉ lựa chọn 16 cô gái tham gia. Mô hình này là động lực giúp cả nhóm vừa được đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, vừa cạnh tranh lẫn nhau.

Trong đêm diễn 7/12, công ty quản lý của SGO48 công bố tên 16 thành viên tham gia single thứ hai ra mắt trong năm 2020. Ngoài ra, cuộc tuyển chọn thành viên mới cho nhóm cũng được khởi động, thay thế cho một số thành viên "tốt nghiệp" để theo đuổi con đường solo.

Nhóm nhạc thực hiện hoạt động hi-five (đập tay với người hâm mộ).

Phong Kiều