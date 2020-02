Nhiều phim Hàn hoãn quay và chiếu 0 Do dịch Covid-19 lan rộng, nhiều phim điện ảnh Hàn Quốc tuyên bố hoãn bấm máy và phát hành rạp.

Sau khi dự án Bargainning do Hyun Bin đóng chính không thể bay sang Jordan quay như dự kiến, một phim điện ảnh khác có sự góp mặt của Kim Tae Ri, Kim Woo Bin và "nữ hoàng cảnh nóng" Jo Yeo Jung cũng hủy quay vào giữa tháng 3.

Jo Yeo Jung có phim Ký sinh trùng hoãn chiếu bản đen trắng và một phim mới hoãn quay.

Do rạp chiếu phim là một trong các địa điểm công cộng người dân Hàn Quốc tránh tụ tập trong mùa đại dịch, nhiều tác phẩm khác không thể chiếu rạp như dự kiến. Sau khi thắng giải Oscar, phim Ký sinh trùng (Parasite) cũng có phần tham gia diễn xuất của Jo Yeo Jung lên kế hoạch phát hành phiên bản đen trắng ở quê nhà hôm 26/2. Tuy nhiên, lịch chiếu này hiện bị hủy bỏ. Trong khi đó, phiên bản này của phim ra rạp ở Việt Nam từ cuối tuần trước.

Poster Ký sinh trùng bản đen trắng.

Phim Call của Park Shin Hye không thể ra rạp trong tháng 3, phim Innocence của Shin Hye Sun hoãn công chiếu ngày 5/3 để chờ thông báo kế tiếp, phim Bori hủy bỏ lịch ra mắt ngày 2/3, còn phim A Job Who Is Near Us dời lịch ra rạp từ 12/3 xuống 26/3. Ngoài ra, phim hoạt hình Hollywood Onward (Truy tìm phép thuật) cũng không thể đến với khán giả nhí tại Hàn Quốc từ 6/3 như ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Park Shin Hye (trái) trong ngày đóng máy phim Call.

Phong Kiều (Theo M Time, Sohu, 163, Sina)