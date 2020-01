Nhật Kim Anh lấy lại 60 cây vàng bị trộm 0 Chiều 10/1, Nhật Kim Anh cho biết hai tên trộm đã bị công an bắt, giúp cô tìm lại 60 cây vàng, tương đương 2,5 tỷ đồng trong tổng số 5 tỷ bị đánh cắp.

Ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết số vàng lấy lại được có giá trị bằng khoảng một nửa so với tổng thiệt hại gồm: 100 cây vàng, bốn nhẫn hột xoàn, 500 triệu đồng và một số tài sản khác. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn khi tìm lại được phần nào tài sản bị mất cắp. Riêng với tên trộm, cô tin pháp luật nghiêm minh sẽ trừng trị. "Có lẽ kiếp trước tôi làm điều gì đó chưa đúng nên mới gặp chuyện không may như vậy. Thôi tôi cũng không muốn quyết liệt gì hơn với kẻ phạm tội".

Nhật Kim Anh bật khóc khi nhắc về vụ trộm, chiều 10/1.

Nhật Kim Anh cho biết toàn bộ tài sản bị mất là do cô vừa bán được một căn nhà, lại đúng cuối tuần không thể ra gửi ngân hàng. Do đó, cô cất tạm trong két sắt và ngay tối hôm ấy bị trộm lẻn vào nhà lấy mất. Trước đó, Nhật Kim Anh thường cất giữ một số giấy tờ, vài món trang sức nhỏ trong hai két sắt này. "Nhà nằm trong khu biệt lập, có bảo vệ có camera khắp nơi nên tôi có phần chủ quan. Chưa kể, vì nhà mới, tôi chưa kịp làm song sắt, gắn hệ thống báo trộm. Sau vụ việc, tôi rút ra bài học cần cẩn thận bảo vệ nhà cửa và hy vọng mọi người cũng như vậy".

Chia sẻ thêm với Ngoisao.net, Nhật Kim Anh nói khi vụ việc xảy ra, nhiều ý kiến ác ý bảo cô dựng chuyện để tạo scandal, hâm nóng tên tuổi. "Lúc công an bắt được trộm, tôi không muốn đôi co, giải thích làm gì, để họ tự vỡ lẽ ra sự thật. Tên tuổi tôi được khẳng định bằng hoạt động nghệ thuật, muốn nổi hơn hay chìm đi cũng không thể nữa rồi. Bản thân tôi không nghèo đến mức phải tạo scandal kiếm sống như vậy. Mong khán giả nhìn vào mặt tốt của từng nghệ sĩ và đừng đánh đồng tất cả nghệ sĩ đều muốn gây ồn ào bằng chiêu trò".

Nhật Kim Anh lấy lại 60 cây vàng trong vụ trộm 5 tỷ Nhật Kim Anh chia sẻ về vụ trộm. Video: Mạnh Huy

Trước đó, vào tháng 7/2019, khi đi công tác từ Cần Thơ về, Nhật Kim Anh phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ đã bị phá. Vụ việc khiến nữ diễn viên khá lao đao. Trích xuất camera an ninh, công an xác định thủ phạm là gã đàn ông đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, bịt mặt và dùng xà beng phá hai két sắt lấy tài sản. Sau đó không lâu, công an bắt một nghi can trộm két và lần ra tên trộm thứ hai.

Biệt thự của Nhật Kim Anh rộng 220 m2 ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Ngôi nhà được ước tính trị giá hàng triệu USD với nội thất sang trọng, hiện đại.

Hương Giang - Anh Tuấn