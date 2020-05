Nhập viện chữa gan, rapper 24 tuổi chết vì Covid-19 0 MỹRapper Kiing Shooter nhiễm Covid-19 khi nhập viện ở New York điều trị bệnh gan và qua đời vào ngày 5/5.

Theo trang tin All Hiphop, nghệ sĩ nhạc rap Kiing Shooter qua đời hôm 5/5 tại bệnh viện vì biến chứng Covid-19. Người bạn rapper của anh là Big Twins tiết lộ rằng Kiing Shooter nhiễm nCoV khi đang nằm viện điều trị bệnh gan.

Rapper Kiing Shooter.

Ngày 25/4, Kiing Shooter đăng bức ảnh nằm viện đề cập tới cả chứng nghiện rượu và virus corona. Anh viết: "Điều này là không thể. Tôi từng nói người uống rượu khỏe hơn corona. Giờ tôi không biết còn mạnh mẽ được như thế nữa hay không. Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa".

Kiing Shooter đăng ảnh trên Instagram ngày 25/4.

Kiing Shooter tên thật là William Daniels, sinh năm 1995 tại Queens, New York. Anh phát hành ca khúc đầu tay năm 2017 và biểu diễn cùng người bạn Dave East. Kiing nổi tiếng với đĩa đơn They Say năm 2018. Đầu năm nay, rapper ký hợp đồng với hãng đĩa Street Dreams Records, mở ra tương lai mới xán lạn. Tuy nhiên album solo đầu tiên của anh mang tên Still Inside vừa phát hành vào ngày 27/3 đã trở thành album cuối cùng.

Chiều 5/5, hàng chục người hâm mộ tới gần bệnh viện thắp nến và bật nhạc để tưởng niệm rapper trẻ bạc mệnh, bất chấp lệnh giãn cách xã hội của chính phủ. Cảnh sát đã phải tới can thiệp để dừng buổi tưởng niệm tập thể này.

Hàng chục người tới công viên Queensbridge tưởng nhớ Kiing Shooter. Ảnh: Nypost.

Hoài Vũ