Nhan sắc, tài năng của 4 'thiên thần của Charlie' 0 Kristen Stewart cùng bốn nữ chính còn lại của 'Charlie's Angels' bản mới đều sở hữu sắc vóc ấn tượng, nhân vật có nhiều tuyệt chiêu.

Naomi Scott, Kristen Stewart và Ella Balinska (từ trái sang) vào vai ba thiên thần mới của Charlie.

Phiên bản điện ảnh 2019 ra mắt ở Việt Nam hôm 15/11. Câu chuyện mở đầu khi kỹ sư công nghệ Elena (Naomi Scott đóng) phát hiện một phát minh của cô bị ông chủ tập đoàn lợi dụng biến thành vũ khí hủy diệt. Elena tìm đến sự giúp đỡ của tổ chức điệp viên Towsend với mong muốn ngăn chặn tội ác này.

Khi Elena bị truy sát, hai điệp viên Sabina (Kristen Stewart đóng) và Jane (Ella Balinska đóng) nhận nhiệm vụ bảo vệ cô. Dưới sự chỉ huy của nữ điệp viên cấp cao Bosley (Elizabeth Banks đóng), ba người họ bất đắc dĩ hợp thành một nhóm thiên thần của Charlie.

Kristen Stewart mang vẻ ngầu từ đời vào phim

Sabina là nữ điệp viên xuất hiện đầu tiên trong phim, cũng là cô gái sở hữu biệt tài hóa trang giỏi nhất. Cô biến hóa linh hoạt với nhiều dung mạo, khi là vũ nữ sexy, lúc làm tay đua ngựa chuyên nghiệp, khi "sống đúng bản chất" đả nữ - đua xe, đánh võ, bắn súng điêu luyện.

Kristen Stewart sexy và ngầu trong phim.

Xuất hiện trong phim với mái tóc tém và vẻ mặt bất cần, Kristen Stewart dường như mang phong thái ngông nghênh của mình từ đời vào phim. Hóa thân thành một thiên thần mới của Charlie, người đẹp Chạng vạng ngày nào lần đầu trổ tài diễn hài, thoát khỏi hình ảnh trầm buồn hay tâm lý u uất trong các phim lúc trước.

Kristen sinh năm 1990, đóng phim từ lúc 9 tuổi, nổi lên với loạt phim Chạng Vạng (Twilight) và góp mặt trong nhiều phim nghệ thuật. Cô từng bị đánh giá là "bình hoa di động" rồi trở thành biểu tượng gợi cảm trên màn ảnh. Ngoài đời, nữ diễn viên gây chú ý với đời sống tình yêu phóng khoáng. Cô hiện hẹn hò với thiên thần nội y Stella Maxwell. Cô không sợ việc công khai yêu đồng giới khiến cô mất vai trong nhiều phim lớn của Hollywood.

Naomi Scott vừa trí tuệ vừa ngây ngô

Từ nhân chứng cần được bảo vệ trong âm mưu khủng bố, Elena trở thành nữ chiến binh mới của tổ chức điệp viên. Cô dùng bộ óc tài năng và chút khả năng võ vẽ "vỡ lòng" để tự vệ lẫn hỗ trợ Sabina và Jane trong các trận đấu. Cô gái trẻ tạo thiện cảm với sự nhiệt tình, gan dạ, hiểu biết về công nghệ, hóa học nhưng ngốc nghếch trong việc sử dụng vũ khí, là người gây ra nhiều tình huống hài hước.

Naomi Scott thông minh nhưng hậu đậu.

Naomi Scott sinh năm 1993, sở hữu vẻ đẹp lai Anh - Ấn ngọt ngào, khả năng ca hát và diễn xuất tốt. Hồi đầu mùa hè, cô nhận nhiều lời khen khi hóa thân thành công chúa Jasmine nữ tính nhưng quyết liệt trong phim cổ tích Aladdin. Vai diễn Elena lần này vẫn là một đại diện của vẻ đẹp nữ quyền, song Naomi diễn hồn nhiên hơn và có dịp thử diễn hài duyên dáng.

Ella Balinska hóa đả nữ và xạ thủ

Trong nhóm ba thiên thần mới của Charlie, Jane sở hữu chiều cao nổi trội nhất và vẻ ngoài nghiêm túc nhất. Cô nàng được huấn luyện võ thuật và bắn súng khắc nghiệt, có nhiều màn so tài với các nam sát thủ, xứng danh đả nữ kiêm xạ thủ.

Ella Balinska có nhiều màn đấu võ nhất.

Vào vai này là nữ diễn viên người Anh Ella Balinska. Cô cao 1,78m, mang thần thái chững chạc so với tuổi 23. Ella đóng phim từ khi 12 tuổi, tham gia chưa nhiều phim với chủ yếu các vai nhỏ. Gần đây, cô lọt top 25 ngôi sao mới nổi của Hollywood do tạp chí The Hollywood Reporter bình chọn.

Elizabeth Banks xứng danh chị đại sang chảnh

Elizabeth Banks trong vai chị đại của nhóm.

Chỉ huy và hỗ trợ trực tiếp ba nữ điệp viên trong phim lần này là Bosley (mật danh dành cho các điệp viên cấp cao tại Townsend) - một người từng xuất thân là thiên thần của Charlie. Cô chỉ có một vài màn lái xe, đấu võ ngắn, ít pha hành động hơn ba nữ chính, luôn xuất hiện với những bộ cánh sang trọng, phong thái quyền lực.

Sắm vai Bosley là Elizabeth Banks - người đồng thời ngồi ghế đạo diễn của phim. Người đẹp sinh năm 1974, là một diễn viên, đạo diễn, sản xuất thành công ở Mỹ. Cô từng thể hiện một trong các người tình của Leonardo DiCaprio trong phim Catch Me If You Can (năm 2002), tham gia hai phần Spider-Man đầu thập niên 2000.

Charlie's Angels 2019 có câu chuyện đơn giản, đậm tính giải trí, nhiều pha hành động đẹp mắt, nhiều tình huống vui nhộn cùng nhiều ngoại cảnh đẹp tại các thành phố châu Âu.

Ngoisao.net chấm 6/10 điểm.

