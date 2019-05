Nhan sắc nữ giám khảo 9X trẻ nhất LHP Cannes 2019

Elle Fanning đóng phim khi mới hơn 2 tuổi, trong "Taken" và "I Am Sam". Năm lên 4 tuổi, cô có vai chính đầu tiên trong phim hài "Daddy Day Care". Đến nay, người đẹp tóc vàng đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim truyền hình và điện ảnh, đoạt nhiều giải thưởng tại Mỹ. Một số bộ phim của cô cũng từng tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes như "Babel" (2006), "The Neon Demon" (2016) và "The Beguiled" (2017).