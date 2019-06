Nhan sắc mặn mà tuổi ngoại tứ tuần của Angelina Jolie

Angelina Jolie vừa đón sinh nhật lần thứ 44 hôm 4/6. Tuổi mới sẽ đánh dấu sự trở lại của Jolie trên màn ảnh rộng với bộ phim "Maleficent 2" ra rạp vào tháng 10 tới. Nữ diễn viên cũng rất hào hứng với nhiều dự án điện ảnh trong đó có bộ phim "Those Who Wish Me Dead" cô đang quay ở New Mexico. Sau vụ ly hôn kéo dài căng thẳng gần 3 năm, Jolie đã tìm lại sự an yên và cuộc sống vui vẻ bên 6 người con.