Nhan sắc ba thế hệ nhà hoa hậu Giáng My

Năm 1989, Giáng My giành ngôi vị Hoa hậu đền Hùng, cuộc thi do báo Tiền Phong phối hợp với Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phú tổ chức. Giáng My lúc đó đang là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội) và được nhà trường cử đi thi. Gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối và sự am hiểu về lịch sử giúp cô chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo.