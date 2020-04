Nhạc sĩ Chu Công Cương ra mắt MV 'Cha ơi'

Nhạc sĩ Chu Công Cương chia sẻ Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016 Trịnh Nhật Minh sở hữu quãng giọng khá rộng nên có thể thể hiện hoàn hảo mọi ngóc ngách cảm xúc của nhạc phẩm này. Bên cạnh đó, ca khúc được hòa âm dày và đẹp bởi rocker Viết Thanh (nhóm nhạc Rock Unlimited) cùng 6 thành viên trong nhóm bè VK - những người sở hữu lối kỹ thuật bè giàu kinh nghiệm. Đây là nhạc phẩm mà nhạc sĩ dành tặng riêng người cha yêu quý của mình. Năm 2018, nhạc phẩm nhận giải thưởng uy tín với chất lượng nghệ thuật cao đến từ Hội Âm nhạc TP HCM.

Điều đặc biệt trong MV là 5 vị trí đắc địa nhất tại Sài Gòn với những cảnh bay flycam đẹp mắt gồm tòa nhà Bitexco, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, đường hoa Nguyễn Huệ, Nhà hát thành phố. Để quay được 5 địa điểm này, Công Cương phải có giấy phép bay từ Bộ Tổng tham mưu - Cục tác chiến cấp. MV còn có sự xuất hiện của ngọn đèn hải đăng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, có tuổi đời hơn 100 năm đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam.

Trong MV Cha ơi, nhạc sĩ Chu Công Cương đã mời ông Lê Văn Kính với nghệ danh "Dũng khắc chữ lưu niệm". Ông đã trực tiếp khắc tựa bài hát trên cây đàn violin còn mới nguyên và được thực hiện một lần duy nhất. MV còn có hình ảnh con diều sáo dài hơn 4 mét in hình người cha cùng đôi bàn tay luôn dang rộng chào đón và trao cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ban nhạc mặc những bộ đồ đại diện cho những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney như: chú gà trống, cún, chuột Mickey, vịt Donal... cùng đoàn xích lô chở font chữ "Cha ơi" được đặt theo đúng chiều cao của ca sĩ nhí.

Ban nhạc mặc những bộ đồ các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

MV Cha ơi khắc họa hình ảnh người cha "gà trống nuôi con", luôn hy sinh tất cả vì niềm đam mê âm nhạc của con. Nhờ sự chăm chỉ rèn luyện và tình yêu âm nhạc "cháy bỏng", người con đã đạt được điều mong ước, đáp lại sự khắc khổ, vất vả bao năm của cha. Tất cả phần âm thanh và hình ảnh trong MV đều thuộc sở hữu của nhạc sĩ Chu Công Cương.

Ngoài MV Cha ơi, nhạc sĩ Chu Công Cương còn ra mắt MV Cần câu cây cuốc do bé Ruby Bảo An và Gia Khiêm cùng nhóm múa bụng Bellygirl Kids (Xuân Cúc, Yến Nghi, Thanh Thảo, Thảo My) thể hiện và MV Xuân xinh xúng xính do Trịnh Nhật Minh hát. Phần lời ca trong hai MV này chỉ có vần C và X. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng nhận lời hòa âm cho MV Cần câu cây cuốc.

Nhạc sĩ Chu Công Cương đóng vai người cha trong MV.

Nhạc sĩ Chu Công Cương sinh năm 1981, quê Thái Bình. Năm 2007, anh tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế. Và trong năm này, anh tốt nghiệp khóa DJ trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II và cử nhân sư phạm âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM vào năm 2008. Năm 2009, nhạc sĩ đạt giải ba đơn ca cấp quận "Hội thi sử ca học đường" do phòng Giáo dục quận Tân Bình tổ chức.

Năm 2018, hai nhạc phẩm Cha ơi và Chuyến đò xưa của anh đạt giải thưởng của Hội Âm nhạc thành phố. Ngoài ra, anh còn là giáo viên âm nhạc cho một trường THCS tại TP HCM và là Uỷ viên Ban chấp hành chi hội 2 Hội Âm nhạc thành phố (2015 – 2020). Các ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ gồm: Khắc ghi, Hoa nắng mai, Xa trường yêu dấu, Hè cuối, Ơn thầy, Thầy ơi, Biển đảo tổ quốc em. Ngoài đồng xa, Chuyến đò xưa...

Hải My