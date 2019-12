Nhạc Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng được nghe nhiều nhất năm

Bảng xếp hạng Spotify tại thị trường Việt Nam năm 2019 Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất 1. BTS 2. Taylor Swift 3. Đen Vâu 4. Ariana Grande 5. Billie Eilish Nghệ sĩ nam được nghe nhiều nhất 1. Đen Vâu 2. Shawn Mendes 3. Ed Sheeran 4. Alan Walker 5. Vũ Nghệ sĩ nữ được nghe nhiều nhất 1. Taylor Swift 2. Ariana Grande 3. Billie Eilish 4. Mỹ Tâm 5. Camila Cabello Nghệ sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất 1. Đen 2. Mỹ Tâm 3. Vũ 4. Sơn Tùng M-TP 5. Hoàng Thùy Linh Nhóm nhạc được nghe nhiều nhất 1. BTS 2. BLACKPINK 3. Maroon 5 4. Ngọt 5. Imagine Dragons Ca khúc được nghe nhiều nhất 1. "Señorita" - Camila Cabello, Shawn Mendes 2. "Boy With Luv" – BTS, Halsey 3. "Hãy Trao Cho Anh" – Sơn Tùng M-TP, Snoop Dogg 4. "7 Rings" - Ariana Grande 5. "Let me down slowly" - Alec Benjamin