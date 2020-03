Nhà viết kịch Mỹ qua đời vì nCoV 0 Terrence McNally - một trong những nhà viết kịch tài năng nhất nước Mỹ - vừa mất tại bệnh viện ở tuổi 81 sau một thời gian nhiễm nCoV.

Terrence McNally từng chiến thắng căn bệnh ung thư phổi nhưng ông đã không thể vượt qua được những biến chứng của virus corona. Terrence cũng chịu đựng căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều năm nay. Người đại diện xác nhận, tác giả vở kịch nổi tiếng Kiss of the Spider Woman qua đời tại Bệnh viện Sarasota Memorial ở Sarasota, Florida ngày 24/3.

Nhà viết kịch Terrence McNally.

Nữ diễn viên Sex and the City Cynthia Nixon tri ân Terrence McNally trên Twitter: "Quá đau buồn trước sự ra đi của nhà biên kịch vĩ đại Terrence McNally, nhà hoạt động cho cộng đồng LGBT không sợ hãi và một người bạn kiên định. Thế giới sẽ không thể có một người khác giống như ông".

Nam diễn viên Aaron Tveit - người cũng đã xét nghiệm dương tính nCoV - chia sẻ bức ảnh nhà biên kịch quá cố trên Instagram và bày tỏ: "Thật đau đớn khi nghe tin. Một trong những niềm vui lớn lao trong sự nghiệp diễn xuất của tôi là được làm việc cùng Terrence trong Catch Me If You Can. Tôi luôn được truyền cảm hứng khi đọc trước những trang đối thoại trôi chảy và hấp dẫn của ông. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ hết mình của ông và còn biết ơn hơn khi được làm bạn với Terrence cùng người chồng yêu quý Tom Kirdahy của ông. Chúng ta đã mất đi một huyền thoại thực sự của sân khấu Mỹ. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông trong khoảng thời gian khó khăn này".

Aaron Tveit (trái) tưởng nhớ nhà biên kịch Terrence McNally.

Terrence McNally sinh năm 1938 tại Florida, Mỹ, là một nhà văn, nhà biên kịch Mỹ. Ông đã cống hiến hơn 60 năm cho ngành nghệ thuật sân khấu, để lại di sản là hàng chục vở kịch Broadway cùng những bộ phim truyền hình Mỹ. Trong suốt sự nghiệp, Terrence giành bốn giải Tony, được trao danh hiệu Thành tựu trọn đời tại giải Tony năm 2019 và ghi tên trong Đại sảnh danh vọng Sân khấu Mỹ năm 1996.

Bên cạnh sự nghiệp viết kịch, Terrence còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đấu tranh không ngừng nghỉ cho cộng đồng LGBT. Ông có mối tình đẹp với nhà sản xuất Broadway Tom Kirdahy. Họ kết hôn tại Vermont vào tháng 12/2003 và sau đó cưới lại vào năm 2015 khi hôn nhân đồng giới được chấp nhận ở 50 bang.

Hoài Vũ