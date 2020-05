Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên 0 Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường quỳ gối cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên tại rừng thông ở Ba Vì, Hà Nội cách đây ít ngày.

Sáng 19/5, giọng ca Nồng nàn Hà Nội hào hứng viết trên trang cá nhân: "Năm thứ năm, ngày kỷ niệm, cô ấy đồng ý còn tôi thì vừa ý". Nguyễn Đức Cường cho biết anh cầu hôn trong rừng thông bởi bạn gái rất thích không gian nơi đây. Anh vẫn nhớ cô từng ước có một căn nhà bình yên ở rừng thông. Ngoài nhẫn kim cương, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường còn viết riêng cho Vũ Hạnh Nguyên một bài hát để cầu hôn mang tên Chuyện tình kể.

Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên Màn cầu hôn của Nguyễn Đức Cường

Vũ Hạnh Nguyên chia sẻ với Ngoisao.net, cô được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cầu hôn cách đây vài ngày nhưng chờ đến kỷ niệm 5 yêu nhau mới chính thức chia sẻ đến người hâm mộ. Cặp đôi hiện chưa muốn tiết lộ cụ thể về kế hoạch tổ chức đám cưới. Vì lý do cá nhân nên ngày vui của cả hai có thể không diễn ra trong năm nay mà phải chờ đến 2021.

Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên trong rừng thông.

Vũ Hạnh Nguyên không thể quên ngày bạn trai quỳ xuống cầu hôn mình. Trước sự chứng kiến của bạn bè, anh em thân thiết, chàng trai thỏ thẻ: "Chúng mày đã ai làm việc này chưa, tao không biết làm như thế nào". Sau đó, anh bảo với bạn gái: "Đưa tay đây nào, mãi bên nhau nhé" và nhận được cái gật đầu từ cô. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Vũ Hạnh Nguyên nhớ đến người bố đã mất. Cô tin rằng nếu bố còn sống sẽ rất vui vì con gái đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

"Yêu nữ hàng hiệu" gọi bạn trai là "Homie". Nhớ lần đầu tiên được Nguyễn Đức Cường rủ đi chơi 5 năm trước, cô vẫn thấy đáng yêu. Từ đó đến nay, cả hai đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm, đi đâu cũng có đôi. Không chỉ cùng đi ăn, đi chơi, đi làm, Nguyễn Đức Cường còn nuôi cho Vũ Hạnh Nguyên một chú mèo tên TingTing. "Việc quan trọng cũng cần Homie, buôn chuyện xàm xí, nói xấu ai cũng kể cho Homie. Dù thái độ nghe của Homie có hơi xanh chín, mình vẫn thấy ok", người đẹp chia sẻ.

Vũ Hạnh Nguyên đeo nhẫn kim cương do Nguyễn Đức Cường tặng ở ngón áp út.

Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên chính thức yêu nhau từ 5 năm trước nhưng đến 2017 mới công khai. Khi đó, cặp đôi thu bài Nếu còn yêu do Nguyễn Đức Cường sáng tác tặng bạn gái để làm kỷ niệm. Theo tiết lộ của Vũ Hạnh Nguyên, cô và bạn trai trúng "tiếng sét ái tình" trong lần đầu gặp gỡ. Bản thân cô không tìm hiểu nhiều thông tin về đời tư của nhạc sĩ nên khi yêu, cô mới biết anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân và có con gái. Tuy nhiên, cô không quá khắt khe hoặc để tâm đến quá khứ của anh.

Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982, nổi tiếng với nhiều bản hit như Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt anh... Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989 là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội với biệt danh "Yêu nữ hàng hiệu". Cô từng ra mắt Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The boy so hot - tự sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver.