Người yêu cũ thương cảm Goo Hara 0 Ca sĩ Yong Jun Hyung, người yêu cũ Goo Hara, hôm 26/11 đăng tải hình ảnh đôi bàn tay chắp vào nhau nguyện cầu.

Đây được cho là động thái bày tỏ niềm thương xót trước cái chết của bạn gái cũ. Yong Jun Hyung và Goo Hara từng hẹn hò từ 2011 đến 2013. Hiện tại, Yong Jun Hyung đặt Instagram ở chế độ riêng tư để tránh những bình luận tiêu cực.

Yong Jun Hyung là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Highlight. Trước đó anh hoạt động trong nhóm Beast và nhóm Xing.

Bạn trai cũ của Goo Hara xót xa trước cái chết của cô.

Trong khi đó, người yêu cũ thứ hai của Goo Hara - Choi Jong Bum - hiện là tâm điểm chỉ trích của công chúng. Một số nguồn tin cho hay nhà tạo mẫu tóc Choi bị nhiều người đến tiệm chửi bới và công kích thậm tệ trên Instagram, khiến anh phải đóng cửa hàng. Tâm trạng của anh tệ đến mức mọi người đều không dám nhắc đến tên Goo Hara trong những ngày này.

Choi Jong Bum hẹn hò Goo Hara khoảng 2 năm, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt vào giữa 2018. Theo lời tố cáo của Goo Hara, Choi Jong Bum đánh cô, dùng clip sex để đe dọa cô, khiến cô khổ sở. Đây cũng được cho là một phần nguyên nhân khiến Goo Hara tự tử.

Choi Jong Bum khủng hoảng sau cái chết của Goo Hara.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô mất ngày 24/11 tại nhà riêng, thi thể được phát hiện bởi người giúp việc lâu năm.

Goo Hara memories Những hình ảnh đẹp của Goo Hara

Nguyễn Hương (Theo News)