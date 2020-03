Người mẫu Anh Vũ bị ung thư tinh hoàn 0 Người mẫu 25 tuổi Hoàng Gia Anh Vũ phát hiện ung thư tinh hoàn hồi tháng 3/2019, hóa trị ở Trung Quốc được 4 lần thì phải về nước vì dịch Covid-19.

Hoàng Gia Anh Vũ, chàng trai sinh năm 1995 từng thi Vietnam's Next Top Model 2015, tiết lộ anh mắc bệnh nan y. Anh Vũ chia sẻ hình ảnh anh gầy gò, đầu đã cạo trọc và đang điều trị ung thư tại Bệnh viện E Hà Nội.

Anh Vũ chia sẻ ảnh chụp tại Bệnh viện E Hà Nội.

Học trò của siêu mẫu Thanh Hằng cho biết anh bị chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn từ tháng 3/2019. Khối u ác tính đã di căn lên phổi. Anh Vũ từng phẫu thuật tại Việt Nam sau đó sang Trung Quốc điều trị một thời gian. Do Covid-19 đang lan rộng ở Trung Quốc, nam người mẫu đã về nước chữa trị tiếp. Theo phác đồ các bác sĩ đưa ra, Anh Vũ sẽ trải qua 6 đợt hoá trị kéo dài 3 tháng để triệt tiêu tế bào ung thư. Anh mới thực hiện xong 4 đợt.

Dù mắc bệnh nặng, Anh Vũ luôn lạc quan, vui vẻ. Anh cho biết bệnh tình của mình chuyển biến tốt. Anh hy vọng sau 6 đợt hoá trị, sức khoẻ sẽ bình phục dần. Trên trang cá nhân, người mẫu 25 tuổi thỉnh thoảng đăng ảnh anh cười tươi với mái tóc đã cạo trọc và tự động viên bản thân kiên cường chống chọi với bệnh tật. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có diễn viên Thuỳ Anh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng... chia sẻ sự đồng cảm, mong Anh Vũ sẽ chiến thắng ung thư và sớm trở lại sàn diễn.

Hình ảnh Anh Vũ điển trai, lãng tử trước khi bị ung thư tinh hoàn. Anh chụp cùng diễn viên Thuỳ Anh trong một sự kiện.



Người mẫu Hoàng Gia Anh Vũ sinh năm 1995, cao 1,81 m. Anh thi Vietnam's Next Top Model 2015 cùng năm với H'Hen Niê. Anh Vũ gây chú ý nhờ gương mặt điển trai, thân hình vạm vỡ và tính cách hiền lành, thân thiện. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, chàng trai quê Hà Nội bị loại khỏi Vietnam's Next Top Model 2015 từ tập 5. Từ đó tới nay anh vẫn làm người mẫu tự do, chủ yếu hoạt động ở phía Bắc.