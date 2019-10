Người mẫu Anh công bố bức ảnh bị bạn trai tạt axit 0 Vụ tấn công tàn bạo năm 2008 đã khiến người mẫu Katie Piper bị biến dạng nửa khuôn mặt và mù mắt trái.

Ngày 10/10, nhân ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới, Katie Piper lần đầu tiên tiết lộ bức ảnh bị tạt axit 11 năm trước. Cô chia sẻ: "Tôi nhớ là khi ấy mình đã không muốn nhìn thấy ai, không muốn để ai nhìn thấy mình. Tôi sợ hãi mọi người, sợ hãi đàn ông và sợ cả thế giới. Tôi không thể mở lòng với mọi người và nói về những tổn thương tâm lý tôi đang trải qua. Ngày hôm nay, ngày Sức khỏe Tâm thần, cuộc hẹn đầu tiên với tôi là với nhà trị liệu. Tôi vẫn đến đó và cần sự giúp đỡ".

Katie Piper công bố ảnh khi vừa bị tạt axit (bên trái) và gương mặt đã được tái tạo của cô.

Ngày 31/3/2008, cuộc đời Katie Piper bị hủy hoại dưới bàn tay của người bạn trai - võ sĩ Daniel Lynch. Sau 2 ngày cưỡng hiếp Katie trong phòng khách sạn và dọa giết nếu cô hé lộ với bất kỳ ai, tay võ sĩ này tiếp tục dằn mặt Katie bằng cách thuê người đến tạt axit. Tại một quán cafe, Stefen Sylvestre - kẻ được Daniel Lynch thuê - ăn mặc như một người ăn xin, đến tiếp cận Katie Piper và hắt cốc axit vào mặt cô.

"Cơn đau ập đến với tôi như một vụ nổ kinh hoàng, không giống như bất kỳ điều gì tôi đã trải qua trước đây. Nó lan khắp cơ thể tôi như lửa. Tôi cảm thấy mặt mình nóng rẫy, nóng đến mức tôi nghĩ nó sẽ bùng cháy. Tôi nghe thấy một âm thanh gào thét khủng khiếp rú lên, giống như một con vật bị giết. Sau đó, tôi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ trong tôi", Katie miêu tả lại nỗi đau đớn lúc bị tạt axit.

Katie (phải) khi chưa bị bỏng axit.

Thời điểm ấy, Katie Piper đang là một người mẫu và MC truyền hình kỹ thuật số. Cô cũng giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Winchester 2006. Cô chuyển đến London sống một mình để học làm chuyên gia chăm sóc sắc đẹp và theo đuổi công việc người mẫu.

Vụ tấn công của bạn trai đã khiến Katie bị bỏng nặng nửa gương mặt và một phần cổ, ngực. Mắt trái của cô bị mù, một bên tai biến dạng. Katie bị hôn mê suốt 12 ngày. Cô trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại Anh để thay toàn bộ lớp da bị bỏng. Sau đó là những ngày tháng dài nằm viện điều trị ở Pháp để tái tạo da, định hình lại gương mặt. Cho đến nay, Katie đã thực hiện tổng cộng 250 cuộc phẫu thuật.

Cô phải đeo mặt nạ suốt nhiều tháng để bảo vệ da và trải qua vô số lần phẫu thuật làm lại mặt. Làn da ghép phục hồi tốt nhưng mắt trái của cô bị hỏng vĩnh viễn.

Năm 2009, Katie Piper lấy can đảm xuất hiện trước công chúng để kể lại câu chuyện thảm khốc của mình và nâng cao nhận thức đối với các nạn nhân bị bỏng. Cô quay bộ phim tài liệu Katie: My Beautiful Face cho kênh Channel 4 và phát hành tự truyện trở thành một cuốn sách best-selling. Katie cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế Anh, gần đây nhất là cuộc thi nhảy Strictly Come Dancing. Sự nỗ lực và tự tin đưa Kaite trở lại với công việc người mẫu, giúp cô trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí về sức khỏe và làm đẹp.

Katie Piper trên tạp chí Women's Health năm 2018.

Katie Piper thành lập quỹ từ thiện Katie Piper Foundation năm 2009 để giúp đỡ các nạn nhân bị bỏng. Công việc chính hiện tại của cô là điều hành quỹ từ thiện này. Năm 2014, Katie kết hôn với thợ mộc Richard Sutton. Cặp đôi có hai cô con gái là Belle và Penelope.

Người bạn trai cũ Daniel Lynch bị kết án tù chung thân và sẽ thi hành án tối thiểu 16 năm. Kẻ trực tiếp tạt axit là Stefen Sylvestre cũng nhận án tù chung thân nhưng được phóng thích vào năm 2018.

Hoài Vũ (Theo Mirror, Heart)