Người đẹp Jamaica đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019 0 AnhĐại diện Jamaica đã vượt qua 110 thí sinh để giành vương miện Miss World. Lương Thùy Linh của Việt Nam dừng chân ở Top 12.

Người đẹp Toni-Ann Singh đến từ Jamaica xúc động nghẹn ngào khi lên ngôi Hoa hậu Thế giới. Giải Á hậu 1 trao cho người đẹp Pháp, Ophély Mézino. Á hậu 2 thuộc về người đẹp Ấn Độ, Suman Rao.

Jamaica đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019.

Tân hoa hậu năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên ngành Tâm lý học tại Đại học bang Florida. Với chiều cao 1,67 m, cô là một trong những thí sinh thấp nhất tại Miss World năm nay. Toni có năng khiếu ca hát và đã đoạt giải Tài năng. Trong đêm chung kết, người đẹp thể hiện ấn tượng ca khúc I Have Nothing của Whitney Houston và được trưởng ban giám khảo Piers Morgan khuyên nên đi thi Got Talent.

Hoa hậu thế giới bên các hoa hậu lục địa.

Giải hoa hậu của các châu lục lần lượt là: Châu Phi - Nigeria, châu Mỹ - Brazil, châu Á - Ấn Độ, vùng Caribbean - Trinidad & Tobago, châu Âu - Pháp, châu Đại Dương - Cock Island.

Trước khi các giải thưởng cao nhất được công bố, ban tổ chức trao giải Người đẹp nhân ái cho đại diện của Nepal.

Người đẹp Nepal (thứ 5 từ trái sang) thắng giải Nhân ái. Người đẹp Việt Nam (thứ hai từ phải sang) có mặt trong Top 10.

Top 5 chung kết là các người đẹp Nigeria, Brazil, Ấn Độ, Jamaica và Pháp. Trong phần thi ứng xử, trưởng ban giám khảo - MC truyền hình nổi tiếng người Anh Piers Morgan lần lượt phỏng vấn Top 5 trên sân khấu. Người đẹp Jamaica đã có phần ứng xử xuất sắc bằng tiếng Anh. Khi được hỏi "Bạn nghĩ điều gì đặc biệt ở bản thân", cô đáp: "Tôi nghĩ rằng bản thân tôi đang đại diện cho một điều gì đó đặc biệt, là một người phụ nữ muốn thay đổi thế giới. Tôi không khẳng định tôi khác biệt với những cô gái trên sân khấu này, nhưng tôi phải nói rằng niềm đam mê và sự quan tâm của tôi đối với người phụ nữ cũng như đảm bảo cho phụ nữ những cơ hội như tôi đang có là điều tôi nghĩ khiến mình đặc biệt".

Piers Morgan phỏng vấn người đẹp Jamaica.

Người đẹp Việt Nam, Lương Thùy Linh dừng chân ở Top 12. Tuy không thể tiến sâu hơn nhưng Top 12 đã là một thành tích xuất sắc của Thùy Linh bởi Miss World năm nay có rất nhiều đối thủ mạnh. Từ trước tới nay chưa có đại diện nào của Việt Nam vào được Top 12, trừ Hoa khôi Lan Khuê từng có mặt trong Top 11 Miss World 2015 nhờ thắng giải khán giả bình chọn.

Lương Thùy Linh dừng chân ở top 12.

Top 12 được công bố gồm Kenya, Nigeria, Philippines, Brazil, Mexico, Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Jamaica, Pháp, Nga và Đảo Cook. Lương Thùy Linh xúc động khi được xướng tên. Chia sẻ với MC, hoa hậu Việt Nam nói rằng cô rất tự hào về bản thân và đất nước. Thùy Linh hạnh phúc khi nhìn thấy nhiều khán giả Việt Nam đã đến cổ vũ cho cô trong đêm chung kết.

Top 12 chung kết.

Lương Thùy Linh không giấu nổi sự xúc động khi vào Top 12.

Người đẹp Philippines hạnh phúc trong khoảnh khắc được xướng tên.

Người đẹp Nepal là một trong 4 đại diện của châu Á trong Top 12.

Lương Thùy Linh cùng Top 40 trình diễn trang phục dạ hội để tiếp tục tìm ra những thí sinh xuất sắc đi tiếp vòng trong. Thùy Linh mặc đầm dạ hội màu xanh ánh bạc, cắt xẻ gợi cảm khoe eo thon và chân dài. Cô có chiều cao ấn tượng 1,78 m với đôi chân dài 1,22 m.

Lương Thùy Linh trình diễn cùng người đẹp Venezuela.

Trước đó, Thùy Linh vào thẳng Top 40 nhờ thành tích nằm trong 10 dự án nhân ái xuất sắc. Dự án Đắp đường, xây ước mơ của Thùy Linh được tôn vinh trên sân khấu chung kết cùng 9 dự án khác của các người đẹp Nigeria, Tunisia, Venezuela, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ và Nepal.

Lương Thùy Linh (phải) mừng rỡ khi được xướng tên vào thẳng Top 40.

Màn trình diễn Dances of the World sôi đông và lộng lẫy mở màn chung kết. Các thí sinh mặc trang phục dân tộc, lần lượt biểu diễn những điệu nhảy truyền thống của quốc gia mình.

Lương Thùy Linh của Việt Nam là người đẹp biểu diễn cuối cùng với màn múa mâm vàng. Đây là điệu múa dân gian Việt Nam liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu. Cô đội một mâm đồ mã hình tháp tượng trưng cho lễ vật dâng thần linh và khéo léo dùng tay để tung mâm. Người đẹp đã có tiết mục biểu diễn thành công xuất sắc.

Lương Thùy Linh múa mâm vàng.

Các thí sinh lần lượt biểu diễn điệu nhảy dân tộc của quốc gia mình.

Sau ba tuần tham dự và trải qua nhiều phần thi phụ gay cấn, các người đẹp bước vào đêm thi cuối cùng để tranh ngôi vị hoa hậu tại Trung tâm hội nghị Quốc tế ExCel ở London, Anh. MC sẽ lần lượt công bố Top 40, Top 12, Top 5 và các danh hiệu cao nhất. Hoa hậu Thế giới 2018, người đẹp Mexico Vanessa Ponce, trao lại vương miện cho cô gái tỏa sáng nhất đêm thi.

Đã có 12 thí sinh được đặc cách vào thẳng Top 40 nhờ thắng giải phụ Top Model, Thể Thao, Tài năng, Truyền thông và vào Top 10 Thử thách đối đầu gồm: British Virgin Islands, Guyana, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Moldova, Nepal, Nigeria, Paraguay, Philippines, Trinidad and Tobago và Venezuela.

Người đẹp Việt Nam - hoa hậu Lương Thùy Linh.

Đại diện của Việt Nam là hoa hậu Lương Thùy Linh. Cô đã đạt nhiều thành tích cao như giải nhì Top Model và Top 10 Nhân ái với dự án Đắp đường, xây ước mơ tại bản Lũng Lìu. Đây là hai phần thi phụ quan trọng nhất của Miss World. Với những sự thể hiện tốt trong suốt quá trình dự thi, người đẹp Việt Nam được kỳ vọng vào đến Top 5 chung kết. Năm ngoái, Hoa hậu Tiểu Vy vào Top 30 và trước đó, Hoa hậu Mỹ Linh dừng chân ở Top 40.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000 tại Cao Bằng, đang là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Ngoại thương ở Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 hồi tháng 8. Thùy Linh có số đo hình thể 89-62-92 và chiều cao 1,78 m. Ngoài vóc dáng chuẩn với đôi chân dài 1,22 m, lợi thế của Linh là gương mặt sáng, phong cách thanh lịch và vốn tiếng Anh lưu loát.

Miss World đã có lịch sử 69 năm, là một trong hai cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất hành tinh. Những năm gần đây, chung kết Miss World bỏ phần thi áo tắm khoe hình thể mà tập trung vào tôn vinh các hoạt động nhân ái và trí tuệ của thí sinh. Sau nhiều năm tổ chức ở Trung Quốc, năm nay cuộc thi quay trở lại quê hương của Miss World là Anh.

