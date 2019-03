Ngôi sao 'Beverly Hills, 90210' qua đời vì đột quỵ 0 Nam diễn viên Luke Perry mất tại bệnh viện St. Joseph ở California vào ngày 4/3 ở tuổi 52.

Nam diễn viên Luke Perry.

Đại diện của Luke Perry thông báo tin buồn: "Perry qua đời giữa vòng tay của các con, hôn thê Wendy Madison Bauer, vợ cũ Minnie Sharp, mẹ, cha dượng, các anh chị em và bạn bè. Gia đình xin cảm tạ những lời cầu nguyện và động viên của mọi người từ khắp thế giới dành cho anh ấy".

Luke Perry trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Joseph ở Burbank, California sau một tuần bị đột quỵ. Hôm 27/2, nam diễn viên ngất xỉu vì tắc mạch máu não tại nhà riêng ở Los Angeles và được đưa đi cấp cứu. Các đồng nghiệp và người hâm mộ khi nghe tin dữ đã gửi lời cầu nguyện mong anh tai qua nạn khỏi. Shannen Doherty - bạn diễn thân thiết của Luke Perry trong phim truyền hình Beverly Hills, 90210, người cũng đang chiến đấu với bệnh ung thư vú - viết trên Instagram: "Bạn tôi. Ôm chặt bạn và trao cho bạn sức mạnh. Hãy cố gắng nhé".

Luke Perry khi đóng phim Beverly Hills, 90210.

Luke Perry sinh năm 1966 tại Ohio, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Luke trở thành gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình Mỹ thập niên 1980 và 1990. Anh đóng vai chính trong series ăn khách Beverly Hills, 90210 và được đông đảo fan nữ thần tượng.

Bộ phim cuối cùng Luke tham gia là Once Upon a Time in Hollywood, đóng cùng Leonardo DiCaprio và Brad Pitt vào năm ngoái. Leonardo đã gửi lời chia buồn khi nghe tin bạn diễn qua đời. "Luke Perry là một trái tim nhân hậu và một nghệ sĩ rất đỗi tài năng. Thật vinh dự khi có thể làm việc cùng anh ấy. Xin chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu của anh ấy", Leo chia sẻ trên Twitter.