Ngô Kiến Huy chia sẻ kinh nghiệm dẫn chương trình 0 Giọng ca 'Truyền thái y' nói về cách điều chỉnh cảm xúc, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt trong nghề MC khi tham gia ‘Học sao sao học’.

Ngày 9/5, Ngô Kiến Huy tham gia chương trình "Học sao sao học" với chủ đề Lớp học MC lên sóng trực tiếp trên VLive. Trong video anh cho biết mình là MC tay ngang, không qua trường lớp đào tạo, trước đó có nhiều năm đi hát, theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Theo Kiến Huy, để dẫn chương trình thu hút, giọng nói quan trọng. MC lấy hơi từ bụng để âm có độ vang, rõ ràng, giọng nói khi đứng trước công chúng phải "tròn vành rõ tiếng". Nếu như phát âm không rõ, thông tin người dẫn truyền đạt tới công chúng có thể bị hiểu sai. Ngoài ra, MC giữ tốc độ nói vừa phải, nói quá chậm sẽ khiến người nghe cảm thấy nhàm chán thậm chí là buồn ngủ, nói nhanh, khán giả sẽ mệt vì phải cố gắng tiếp nhận lượng thông tin.

Bên cạnh đó, MC phải nắm rõ kịch bản, tìm hiểu kiến thức về chủ đề chương trình, sáng tạo trong giao tiếp. "Với chương trình thể thao, âm nhạc, mình phải tìm hiểu trước, có thêm vốn từ vựng để nói tự tin hơn. Nói sai giọng vùng miền là điều cấm lỵ của MC, ví dụ như Bắp nói giọng Bắc không chuẩn, nên rất hạn chế", anh chia sẻ.

KIến Huy vui vẻ trò chuyện và giải đáp thắc mắc của fan khi livestream.

Trước câu hỏi của khán giả: "Anh thích dẫn chương trình nào nhất", ca sĩ cho hay: "Thách thức danh hài cho tôi rất nhiều trải nghiệm, giúp bản thân rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh trong giao tiếp với những tình huống cụ thể".

Chia sẻ kinh nghiệm tự tin đứng trước đám đông, theo Ngô Kiến Huy, điều quan trọng là phải bình tĩnh, nhịp thở đều để đầu óc tỉnh táo, từ đó nói không bị vấp. "Với những bạn trẻ, sinh viên có tâm lý lo sợ khi thuyết trình trước lớp, thầy cô... hoàn toàn có thể cải thiện được. Bạn hãy nói chuyện trước gương, trước đây Bắp cũng tập luyện như vậy".

Ngô Kiến Huy tự tay vẽ thỏ trên sóng trực tiếp.

Nếu là người rụt rè, ít giao lưu với bạn bè, để bản thân tự tin hơn, bạn thay đổi tư duy, nói chuyện nhiều với các thành viên trong gia đình, bạn thân. Sau đó, bạn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh, dần hình thành phản xạ giao tiếp, thể hiện cá tính bản thân.

Cuối buổi livestream Ngô Kiến Huy thực hiện thử thách gọi điện cho Jun Phạm, Miu Lê, Ninh Dương Lan Ngọc theo yêu cầu của khán giả nhưng không ai bắt máy. "Do ăn ở á, giờ không ai bắt máy, tí mọi người bắt lại mới ghê nè", ca sĩ vui vẻ đáp lại. Anh cũng tự tay vẽ bức tranh hình con thỏ ngộ nghĩnh, kèm thông điệp "I love you" để tặng khán giản may mắn, có tương tác nhiều nhất.

Lê Nguyễn