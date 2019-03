Nghệ sĩ Kim Xuân, Lan Hương kể kỷ niệm đám cưới thập niên 80 Kim Xuân, Lan Hương nhớ kỷ niệm ngày cưới hơn 30 năm trước

Hai nghệ sĩ gạo cội Lan Hương, Kim Xuân được mời tham gia show truyền hình Ký ức vui vẻ do MC Lại Văn Sâm dẫn dắt. Trong tập 10 chương trình tái hiện hình ảnh đám cưới Việt Nam thời xưa qua những bức ảnh đen trắng. Nghệ sĩ Kim Xuân bồi hồi nhớ lại ngày trọng đại của mình gần 40 năm về trước. Chị kết hôn vào năm 1980, khi cuộc sống của đại đa số người dân còn đầy khó khăn. "Gia đình tôi phải nuôi heo từ 6 tháng trước đám cưới mới có thể đãi tiệc mặn còn bình thường đám cưới chỉ đãi tiệc ngọt. Ngày cưới tôi cũng chỉ có một chiếc áo dài do mẹ chồng tặng còn tất cả trang phục khác và xe cộ, địa điểm tổ chức đám cưới đều do bạn bè cho mượn. Dù thiếu thốn, mỗi lần nhìn lại ảnh cưới, vợ chồng tôi đều tủm tỉm cười", Kim Xuân kể lại.

Nghệ sĩ Kim Xuân và MC Thanh Bạch làm khách mời của show 'Ký ức vui vẻ'.

NSND Lan Hương tiết lộ chị đã diện một chiếc áo dài nhung màu mận chín, tóc vấn khăn vành đơn sơ trong hôn lễ từ thập niên 80. "Sát ngày cưới hai vợ chồng tôi vẫn đi diễn. Trong chuyến công tác ở Nghệ An chúng tôi còn tranh thủ xách về 100 quả trứng để nhờ người thân làm bánh đãi trong tiệc cưới. Chồng tôi tự tay bó hoa cưới từ những bông hoa phăng trắng đơn giản. Mẹ tôi phụ trách việc tích góp tem phiếu để lĩnh thực phẩm, làm cỗ. Ngày xưa đi đám cưới người ta không mừng phong bì đâu mà người thì cho cái chậu men, người tặng cái chảo", Lan Hương bồi hồi nhớ lại.

Nhớ về những năm 80, nghệ sĩ Hồng Vân gây bất ngờ khi bật mí thời đó chị và cô bạn thân Hồng Đào không chỉ đi diễn mà còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng nghề trang điểm cô dâu. Hồng Đào phụ trách tô son, đánh phấn cho cô dâu còn Hồng Vân lo làm tóc. "Ngày xưa tóc đánh mái càng cao càng đẹp vì theo mốt Hong Kong. Thu nhập từ nghề trang điểm đám cưới của chúng tôi khá hậu hĩ", Hồng Vân kể.

'Hai bà mẹ' Hồng Vân, Lan Hương vui vẻ hội ngộ.

Ngồi trò chuyện cùng Hồng Vân và Lan Hương, nghệ sĩ Tự Long nhận xét: "Hai bà mẹ này từng là mối kinh hoàng của khán giả Việt Nam cả năm qua". Lan Hương gây ấn tượng với vai bà mẹ chồng tai quái trong phim truyền hình ăn khách Sống chung với mẹ chồng còn Hồng Vân cũng bị "ghét cay ghét đắng" với nhân vật bà Mai cay nghiệt trong Gạo nếp gạo tẻ. Gặp nhau ngoài đời, Lan Hương nhận xét Hồng Vân hiền lành, phúc hậu, tính tình nhẹ nhàng, lễ phép. "Em thì thấy chị hiền như Thúy Kiều thế mà sao ai cũng ghét chúng tôi nhỉ", Hồng Vân nói với Lan Hương.

Bên cạnh những ký ức vui vẻ, tập 10 chương trình còn có phút lắng động, bùi ngùi khi hình ảnh cố nghệ sĩ Văn Hiệp được chiếu lại trên màn hình. Nghệ sĩ hài Tự Long và NSND Lan Hương rất xúc động khi nhớ về "ông trưởng thôn" hiền lành, vui tính ngày nào. Tự Long kể, đến lúc sắp qua đời, Văn Hiệp vẫn rất tự chủ, không muốn làm phiền tới người nhà. Ông không chịu vào viện nằm vì sợ người thân vất vả chăm lo. Ông ra đi rất nhẹ nhàng tài nhà riêng.

Nghệ sĩ Lan Hương nhớ, sinh thời Văn Hiệp từng gặp tai nạn ngã xe máy gãy chân nhưng khi nằm trong bệnh viện, việc đầu tiên ông làm khi tỉnh dậy là gọi cho Lan Hương, nhắc chị nhớ đi quay đúng lịch. Đạo đức và tình yêu nghề nghiệp của Văn Hiệp khiến tất cả bạn bè, đàn em phải nể phục.

Các nghệ sĩ tham gia tập 10 show 'Ký ức vui vẻ'.

Chương trình Ký ức vui vẻ phát sóng vào 21h thứ sáu, ngày 15/3 trên kênh VTV3.

Ảnh: Lê Nhân