Nghệ sĩ Israel diễn ở Hà Nội 0 Hà NộiTotemo, nữ nghệ sĩ Israel, sẽ góp mặt trong sự kiện âm nhạc 'Monsoon Music Festival 2019' diễn ra trong ba ngày đầu tháng 11.

Totemo là nhà sản xuất kiêm ca sĩ có số phận đặc biệt. Cô từng trải qua quãng thời gian kinh hoàng khi cùng lúc đối mặt căn bệnh ung thư và hôn nhân tan vỡ. Âm nhạc của nữ nghệ sĩ lấy cảm hứng từ chính những khắc khoải, đau khổ mà cô nếm trải nên dữ dội nhưng "đời" và dễ dàng để khán giả đồng cảm. Lần đầu đến với sân khấu Việt, Totemo sẽ trình diễn những sáng tác của mình tại đêm nhạc Monsoon Music Festival 2019 - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2019.

Nghệ sĩ Totemo.

Totemo phát hành CD đầu tay Heavy As My Dreams và được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Tờ The Huffington Post viết: "Totemo đã phá vỡ mọi quy tắc của nhạc Pop". Sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang tên Desire Path phát hành năm 2016, mang đến sự giao hoà êm ái giữa nhịp điệu vị lai đầy rộng mở với âm thanh chi tiết, thông minh và chính xác. Các bài hát trong album này được viết trong cuộc chiến chống ung thư của Totemo, chứa đựng những xúc cảm mạnh mẽ và sâu sắc về năm tháng mà cô ấy đã trải qua".

Everything Happens Only Once là bản album đầu tiên được Totemo phát hành. Sau khi cuộc sống bị đảo lộn, phải vượt qua căn bệnh ung thư vú và trải qua cú sốc hôn nhân, Totemo đã sáng tác liền mạch 10 bản nhạc trong album này. Tất cả đều dựa trên những chất liệu từ trong cuộc sống thực của cô.

Sân khấu đêm nhạc Monsoon.

Ban tổ chức cho biết sẽ có nhiều điểm mới trong sự kiện âm nhạc Monsoon 2019. Năm nay chương trình dành một khu vực dành cho khán giả tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp vào buổi chiều tại Hoàng Thành Thăng Long trong ngày diễn ra sự kiện chính.

Phần Monsoon Street Show hôm 26/10 như lời chào trước thềm sự kiện chính diễn ra vào 1-2-3/11, có nhiều thay đổi trong quy mô tổ chức và tính chất sự kiện. Khác với phần Pop-up Show của những năm trước với tính chất du ca đường phố, Street Show năm nay có quy mô lớn hơn với sân khấu dàn dựng công phu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) và thời lượng dài hơi, từ 16h đến 22h. Phần Monsoon Music Conference - Hội thảo âm nhạc 31/10 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hoá và đại diện từ các doanh nghiệp và nhãn hàng, cùng thảo luận về các vấn đề phát triển âm nhạc, văn hoá và tầm ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong kinh doanh, làm thương hiệu.

Lam Trà